Ako naslovnica novina ima jaku poruku, određuje dan u društvu

Stručnjaci komunikacijske industrije iz čitave regije i ove će godine od 19. do 22. rujna okupirati Rovinj povodom Weekend Media Festivala, već 12. godinu za redom. Osim u staroj tvornici duhana, novitet je da će paneli biti i u luksuznom, novootvorenom Grand Park Hotelu Rovinj.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Na predavanjima, panelima i radionicama, aktualizirat će se brojne teme, od streaming servisa i utjecaja tehnologije, do iseljavanja iz Hrvatske i promjena u novinarstvu, zbog čega žustrih rasprava neće nedostajati. O tome kolika je važnost naslovnice i koliko je često da naslovnica odredi tijek cijelog dana u društvu kada se s nekom jakom porukom pojavi ujutro na kioscima u petak 20. rujna u 13.30 sati ispričat će glavni urednik 24sata Goran Gavranović.

Gavranović, Lalić i Botteri pred publikom ujedno će komentirat najbolje naslovnice novina koje su obilježile prošlu godinu.

Weekend Media Festival ove godine okupiti će više od 150 predavača i panelista. 'Mark izdrži! Kako će Zuckerberg&friends preživjeti globalni techclash?' panel je koji će zasigurno podići prašinu, a bavit će se temom regulatora koji se natječu kako što više kazniti američke tehnološke divove te kada će histerija prestati i tko će pobijediti u globalnom tech ratu. O tom će 21. rujna u 16.45 sati više publici objasniti Boris Trupčević direktor Styrije Hrvatska.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Dominacija Googlea i Facebooka značajno raste od 2015. godine i postavlja se pitanje je li sadržaj više uopće bitan da bi agregirao publiku. Kako je istaknuo Trupčević, print je i dalje profitabilan unatoč padu naklade te je čak profitabilniji od televizije. Istaknuo je kako prihod od korisnika i dalje postoji te je to refleksija povjerenja korisnika.

- To su proizvodi u kojima postoji urednički odabir, a značajan dio tržišta to cijeni - kazao je. Među brojnim panelima ističe se 'Panic at the Disco: Mediji, javni sektor i kultura' na kojem će 20. rujna u 10 sati urednik književnog priloga Best Book, koji izdaje tjednik Express, Igor Vikić otkriti kako društvene mreže mijenjaju način na koji konzumiramo vijesti te na koji način novinari mogu najbolje iskoristiti društvene mreže.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Imamo publike više nego ikad u povijesti. Što se tiče transformacije u digitalno mi smo zadovoljni - kazao je Trupčević i dodao kako smatra da će tisak opstati još barem 10 godina, iako svi već barem isto toliko predviđaju njegovu smrt.

Dok će glavni uredmik tjednika Express Igor Alborghetti 20. rujna u 16.45 na panelu 'Journalism, Social Media and Facts' govoriti kako društvene mreže transformiraju i remete veze između novinara i korisnika vijesti te kako možemo biti sigurni da je istina ono što čitamo i gledamo.