'Ako osvojim novac objavio bih kuharicu, otišao na Balcanov koncert i investirao u rajčice'

Anton je bio uvjeren kako će on i Dolores stići do finala te kažu kako su kvalitetan par. Balcano je bio skeptičan budući da su on i Marijeta najkraće zajedno, ali sad je siguran da su među najboljima

<p>Uskoro kreće finale zabavno-natjecateljskog showa 'Superpar'. Za titulu najboljih bore se <strong>Nikolana </strong>(31) i <strong>Marko Vucković </strong>(39), <strong>Ratka </strong>(44) i <strong>Gordon Turk </strong>(45), <strong>Marijeta Vorgić </strong>(20) i <strong>Stjepan Vujnović Balcano </strong>(26) te <strong>Dolores Antić </strong>(32) i <strong>Anton Rudan </strong>(45). </p><p>Balcano i njegova djevojka Marijeta iznenadili su gledatelje kada su se izborili za povratak u show, nakon što su bili prvi par druge sezone koji je ispao iz igre. </p><p>- Nismo računali da ćemo imati priliku boriti se za ponovni ulazak u kuću. Kada nam je pružena prilika, iskoristili smo je maksimalno - kažu Balcano i Marijeta za 24sata. </p><p>Drago im je što su ipak završili u finalu, iako u početku nisu bili optimistični u vezi toga.</p><p>- Super je osjećaj biti u finalu jer znaš da si ostao među najboljima. S jedne strane, tome smo se nadali, ali s druge, malo smo bili skeptični jer smo od svih ostalih parova u kući najmanje zajedno - kažu. Najbolji dojam na njih ostavili su frizeri Ozana i Ognjen, koji su također vrlo rano ispali, iako su se dobro slagali sa svim ukućanima.</p><p>Otkrili su nam i što bi učinili s novčanom nagradom, ako je osvoje.</p><p>- Uložili bismo novac u naše karijere - rekli su Marijeta i Balcano, koje nije iznenadilo ispadanje <strong>Daliborke </strong>(24) i <strong>Mateja Borojevića </strong>(24) iz showa. Prisjetili su se kako ni oni njima nisu pomogli da opstanu u showu.</p><p>- Da su nama pomogli, sada bismo i mi njima pružili šansu, ali ovako smo išli na stariji i sposobniji par, kao i jaču konkurenciju, a to su bili Ratka i Gordon - kažu Balcano i Marijeta.</p><p>Instruktorica joge Dolores i njezin partner, organizator festivala Anton slove za jedan od fizički najjačih parova druge sezone 'Superpara'. Oni su očekivali da će doći do finala.</p><p>- Ja sam se tome nadao od početka i bio sam uvjeren da ćemo daleko stići. Cijeli show je zaista hodanje po žici, dovoljno je malo da se posklizneš. Mi niti jednom do sada nismo bili u eliminaciji i to nas je spasilo i pokazalo kvalitetu. Osjećaj da smo nadišli klan od tri para je predivan i uistinu je bio podvig preživjeti. Veseli me što sam u kući živio svoju životnu filozofiju i apsolutno se vrhunski zabavio - ispričao je Anton.</p><p>Dolores kaže kako je biti u finalu divan osjećaj i da su mnogo ulagali u izazovima.</p><p>- Trudimo se iz petnih žila i mislim da se to i vidi na malim ekranima. Činjenica je, da smo se ikada našli u eliminacijama, ukućani bi nas brže bolje isprašili van. Vjerujem da smo svima jaka konkurencija - rekla nam je Dolores, koja je ponosna na sebe i Antona.</p><p>Pitali smo ih što bi učinili s glavnom nagradom ako je osvoje, a njihovi odgovori na to pitanje se razlikuju. </p><p>- Investirao bih u tisak moje nove kuharice samoniklog bilja i utrostručio novac. S dijelom dobiti otišao bih na obiteljsko egzotično putovanje, na koncert od Balcana i investirao bih u rajčice - otkrio nam je Anton, dok je Dolores odgovorila: </p><p>- Uložili bismo u zemljište gdje bismo pokrenuli zajednicu ili barem lokaciju na kojoj bi održavali radionice koje inače radimo.</p><p>Na Antona su u showu najbolji dojam ostavili Ozana i Ognjen, dok je Dolores očarana voditeljem Enisom Bešlagićem.</p>