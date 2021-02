Nemam ni najmanju potrebu reći stvarno stanje stvari, jer to ovakav javni linč i govor mržnje koji sam doživjela ne zaslužuje, rekla je za RTL Exkluziv Nina Kraljić (28).

Pjevačica je nedavno, prije nego što je 'isparila' s društvenih mreža, na Facebooku napisala da joj se ne sviđa pjesma 'Tick-Tock' s kojom je Albina Grčić (22) pobijedila na ovogodišnjoj Dori. A evo što Splićanka kaže na komentare Nine Kraljić.

- Mislim da njoj ide na štetu ovo što je sebi prouzrokovala, što kroz svoje reakcije, što kroz svoje nezadovoljstvo i možda tu dozu nekolegijalnosti koju su svi prepoznali. Ja joj stvarno želim sve najbolje u njenom daljnjem radu. Vjerujem da će pronaći svoj pravi put. Mene nije poljuljala - rekla je Albina za RTL Exkluziv.

Osvrnula se i na dečka Ivana kojeg je upoznala dok su još bili djeca.

- Ni u jednom trenutku mi nije stvarao nikakav pressing, dapače. Oboje se bavimo nečim što dosta ovisi o sreći... On je jako sretan zbog mene, podržava me, tjera me da idem naprijed - zaključila je.