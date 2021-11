Pjevačica Albina Grčić (22) nedavno je izbacila novu pjesmu 'Plači mila' koju je sama i napisala, a nedavno ju je prvi put izvela i uživo. Pjesma je od nedjelje dostupan na digitalnim glazbenim servisima zajedno s videospotom.

Naime, ova pjevačica za Gloriju je objasnila kako su za najosobniji stihovi nastali tijekom njene dvotjedne karantene nakon nastupa u Poljskoj. Albina je otkrila kako sa sobom uvijek nosi planer pa je tako i tada pri ruci imala jedan blokić po kojemu je počela pisati.

- I pjesme su samo krenule iz mene. Tematike su im različite i mogu reći da sam sa svim tekstovima zadovoljna. No, Branimir Mihaljević i ja prepoznali smo 'Plači mila' kao potencijalni singl. Pjesma je vrlo emotivna, iako njezin ritam to na prvu možda i ne otkriva, no vjerujem da će oni koji ju pažljivo prožive slušajući i gledajući spot shvatiti što sam osjećala dok sam ju pisala - objasnila je Albina.

I u ovoj pjesmi ona je ostala dosljedna sebi i svojim kreativnim afinitetima, koji je iznova motiviraju da inspiraciju potraži u dosad neistraženim područjima. Objasnila je kako pjesma ostaje u njezinom žanru jer je to mjesto na kojemu se osjeća dobro.

- To sam ja, no uzore sam ovoga puta pronašla i u nešto alternativnijim žanrovima; zvuk je nešto drugačiji od onoga na što smo navikli u tipičnom hrvatskom popu. U instrumentalu ima nešto zanimljivih i možda neočekivanih momenata, a za neke dijelove pjesme sam uzore našla i u trapu - ispričala je te nadodala kako se nalazi još u fazi otkrivanja i sazrijevanja.

Ispričala je i kako upoznaje razne ljude iz industrije te da sluša različitu vrstu glazbe.

- Jako me zanima gdje će me sve to odvesti! Za sada sam prilično zadovoljna. Ništa ne forsiram, nego idem kamo me vodi srce - rekla je Albina.

Za spot 'Plači mila' zaslužan je duo Sestrice (Luka Sepčić i Ana Badurina), s kojima je Albina surađivala pred objavu ljetnog hita 'La La Love'.

Prisjetimo se, pjevačica je nedavno otkrila kako je pjesma 'Plači mila' za nju jako posebna jer govori o životnoj priči kojoj je svjedočila. Rekla je tada i kako se to nije dogodilo njoj nego jednoj bliskoj osobi.

- Često plačem, baš sam emotivac, rasplače me dobar film, a ne mora biti ni dobar - rekla je splitska pjevačica ranije.