Splićanka Albina Grčić (22) poletjela je još 8. svibnja u Rotterdam na Eurosong, a do današnje prve polufinalne večeri prate je u stopu njezini plesači Devin Juraj, Luciano Plazibat, Marko Marić i Stjepan Cutvarić.

- Albinu čuvamo kao oko u glavi! Tako i je inicijalno koncipiran nastup, da smo mi njezin ‘security’. Stvarno je jaka jer ovakav proces stvara jako puno stresa, a uvijek smo uz nju, od dolaska u dvoranu do odlaska, uvijek spremni dati joj potporu koju zaslužuje - priča nam vrsni plesač i pjevač Devin Juraj (20).

Na sam dan polufinala ostala im je zadnja i najvažnija proba. Pozornica u Ahoy Areni izgleda impresivno, a njezin dizajn potpisuje Nijemac Florian Wieder, koji je 2019. pobijedio na natječaju.

- Za danas je ostala samo jedna proba. Nju gledamo više kao nekakvo uhodavanje u dan, ali taj nastup nije ništa manje bitan od prijenosa uživo navečer - kaže Devin.

Zbog pandemije korona virusa nemaju baš previše, kako tvrdi, interakcija s drugim delegacijama. Pa ni sa “susjedima”.

- To nažalost vrijedi i za srpske predstavnice Hurricane. Sreli smo se na tirkiznom tepihu, a dočekale su nas s istom snagom koju prikazuju na pozornici - kaže mladi plesač. Dani u Nizozemskoj prolaze im brzo, a ispunjeni su probama, presicama, raznim snimanjima i intervjuima.

- Dane provodim u stvaranju svojih novih pjesama i druženju s delegacijom, ali samo u hotelu! Strogo pratimo pravila jer se zaista čuvamo, pa nismo imali previše prilika i za kakve obilaske Rotterdama osim službenih izleta - kaže nam Juraj.

Puljanin je ispričao i kako su, za razliku od Dore u Opatiji, imali neke preinake i novosti kod koreografije na pozornici u Rotterdamu.

- Ostat će mi u pamćenju trenutak kad smo saznali da mi plesači moramo nositi ‘in ear’ slušalice za nastup jer je “catwalk” na kojem se odvija prvi dio nastupa neopremljen sa zvučnicima. Nikad nisam nastupao sa slušalicama i slušao live nastup kroz njih pa mi je to iskustvo ostalo zapamćeno. Isto tako, jako nas je iznenadio cijeli događaj tirkiznog tepiha. Odvikli smo se od velikih aktivnosti gdje nas očekuju mase pa nam je ovo bilo fantastično iskustvo - kaže plesač. Osvrnuo se i na potpuno drukčije kostime za polufinale, koje im je dizajnirao Juraj Zigman (37).

- Kostimi su potpuni napredak od Dore... ipak je ovo Eurosong! Nama je najbitnije da se možemo kretati i da se osjećamo udobno, a cijeli tim zaista tako zrači pa možemo slobodno izjavit da smo zadovoljni sa svime. Osobno me frizura najviše nasmijava jer mi je kosa ‘zabetonirana’ u repić da mi ne bi smetala, za razliku od Dore - otkriva Devin.

Puljanin se široj domaćoj javnosti predstavio još 2016. u “Supertalentu”, gdje je plesnim pokretima zadivio gledatelje i žiri te dogurao do finala. Zbog toga smo ga upitali je li mu trema veća sad ili prije nastupa u talent showu.

- Ne bih znao opisati taj osjećaj. Nije to trema koliko zastrašujući osjećaj mira u svem tom organiziranom kaosu. Ovo je najveća pozornica na kojoj sam imao priliku nastupati i s obzirom na to da u publiku stane 3000 ljudi, trema je uvijek negdje u pozadini, ali ne dovoljno jaka da bi me omela - priča Devin.

Strane delegacije koje su susreli proteklih dana u Rotterdamu, kaže, jako su ih dobro prihvatile.

- Svi su izrazito ugodno iznenađeni s nama. Jaka je ovo godina na Eurosongu pa su sve točke pozitivna konkurencija. Osjećamo podršku drugih delegacija - kaže Juraj. Posebnih ‘rekvizita’ za sreću u hrvatskom timu, tvrdi, nemaju.

- Nisam baš najsigurniji, ali očito je da svi imaju neki svoj proces koncentracije prije nastupa, pa bih to zapravo svrstao u tu kategoriju sreće - kaže. Obitelji zbog situacije s pandemijom nisu dolazile u Nizozemsku.

- Nažalost, svi nas prate od doma, ali priznajem da mi je draže tako. Ovdje je zaista sve vrlo profesionalno, pa me umiruje to što će sva rodbina i prijatelji gledati na TV-u samo ono najbolje što nudimo - zaključuje.

Inače, Puljanin sa zagrebačkom adresom iza sebe ima nekoliko pjesama. Najnovije su mu "Trajat će" i "Lakše ću preboljeti", a priprema ih još i spreman je osvojiti glazbene top-ljestvice.