Mlada Splićanka Albina Grčić (22) u subotu je pobijedila na 22. Dori i tako dobila šansu zasjati na pozornici Eurosonga u Rotterdamu u svibnju ove godine.

Oni koji prate domaću glazbenu scenu znaju da Albina nije ime “od jučer”. Hrvatska javnost imala ju je prilike upoznati u showu “The Voice Hrvatska”, gdje je došla do finala i zauzela treće mjesto. Glazba je njezin život, šest godina je svirala klavir, a pjeva doista otkad zna za sebe.

Išla je na razna glazbena natjecanja, velika imena hvalila su njezine vokalne sposobnosti, a ona je ostala prizemljena i “normalna”, kako je istaknuo Branimir Mihaljević, koji je napravio skladbu i aranžman pjesme “Tick-Tock”, s kojom će nas Albina predstavljati u Nizozemskoj. Ipak, ova mlada djevojka nije htjela zapostaviti obrazovanje zbog glazbe, pa je sad na 4. godini Filozofskog fakulteta u Splitu.

Kako se osjećam? Ma preponosan sam na svoju kćer. Bila je prekrasna, sve nas je učinila ponosnima. Oduševila me izjavama koje su izlazile iz tog mladog bića. Ne mogu vam opisati koliko je divno bilo čuti da je ona pobijedila, a onda i njezine izjave, iz kojih proizlazi njezina veličina, počeo je tako naš razgovor s Albininim ocem Božinkom, u Splitu poznatijim kao Kićo. Kako nam je ispričao, njegova Albina oduvijek je voljela pjevati, a to su prepoznali i drugi kad je oduševila u župnoj crkvi svetog Petra. Kad je rekla obitelji da se prijavila u “Voice”, pomalo ih je zatekla viješću.

- Rekao sam joj: ‘Albina, dušo, pa tamo idu ljudi koji su već poznati pa da izgrade karijeru i tako.’ Naravno da joj nisam rekao da ne ode u tu emisiju, samo mi je bilo malo čudno. Ona nam je to i zatajila ispočetka, odnosno onako ležerno je to rekla, a to je velika stvar. Nikad nisam sumnjao u nju, samo sam htio da bude svjesna u što se upušta jer je to veliki projekt. I došla je do finala. A tad mojoj sreći nije bilo kraja - prisjeća se Božinko. Kao što svaki roditelj voli pohvaliti svoje dijete, to je učinio i Albinin otac, ali na nešto drukčiji način, s manje pretjerivanja.

- Odmah ću vam reći o čemu se tu radi. Stvar je odgoja. Moja Albina otputovala je u Opatiju redovnom autobusnom linijom iz Splita. Radim od 8, a u 4.30 vozio sam je na kolodvor jer je u 5 sati imala bus. Dakle, ona je apsolutno normalna cura, staložena. Tako je odgajana. I njoj ništa nije teško - pojašnjava. Kad smo u subotu odgledali svih 14 nastupa, uslijedio je show Vesne Pisarović, tijekom kojeg je zabavljala publiku hitovima. Albinin tata primio je poziv velike Doris Dragović, koja im je, priča, obiteljska prijateljica.

- Nemojte se brinuti. Ne dajte da vam ove tri minute njezina nastupa odlučuju o tome koliko dobro ona pjeva. Ona vlada scenom samo tako. Ja sam 50 godina na sceni, znam kad kažem da je ona odlična na pozornici. Odlična je, pobijedila ili ne pobijedila, čeka je uspjeh - rekla je Dragović Božinku. Albina je pobijedila, ali bilo je napeto do samoga kraja.

Nakon što su voditeljice Dore pročitale rezultate žirija, Albina je vodila na tablici sa samo jednim bodom prednosti nad tada drugoplasiranom Bernardom Brunović, koja je izvela pjesmu “Colors”. Red je onda došao na glasove publike, koji su imali 10 minuta da SMS-ovima i telefonskim pozivima odluče koja žele kao novog hrvatskog predstavnika ili predstavnicu. Albina je od publike dobila 120 bodova i zasluženo zasjela na 1. mjesto. U šoku i nevjerici, podignula je kip Dore dok su konfeti padali po njoj s vrha dvorane “Marino Cvetković” u Opatiji pa je izustila:

- Nisam svjesna ničeg, znam samo da sam uložila puno truda. Preponosna sam.

Njezinoj obitelji najvažniji je bio osmijeh mlade Splićanke. Tata nam je rekao i koji savjet joj je dao prije nego što je stala na binu.

- Ma možeš loše otpjevati, to nije bitno, nije bitan ni plasman, ali hoću na sceni vidjeti taj tvoj smiješak koji znači više od ičeg. On je tvoj recept za pobjedu, kad ljudi vide da si zadovoljna, onda znaju da su dobro odabrali - istaknuo je. Kad smo zvali Albinina oca u nedjelju oko podneva, slušalicu je podignula Albinina najvatrenija navijačica - simpatična baka Anđelka.

Unuka je o njoj već pričala hvalospjeve, isticala je da ju je baka uvijek podupirala i govorila da može ostvariti sve što poželi čak i kad su to bile ideje koje je gotovo nemoguće realizirati. Sad je baka dobila priliku “uzvratiti istom mjerom” i nahvaliti svoju unuku onako kako bake to najbolje rade:

- Moja ljepotica i pametnica. Ma presretna sam. Znaj da je baba znala da ćeš pobijediti. Srce moje, žalim samo što nisam znala za te kladionice pa da uložim koju kunu, mogli smo se obogatiti - našalila se baka.

Albina se, dakako, čula sa svojima, dijele jednaki optimizam i znaju da će se “njihova ljepotica” potruditi za nastup u Rotterdamu. Svjesni su da je to velika stvar i da je već Dora velika odskočna daska, pa mogu samo pomišljati što će biti nakon što Europa i svijet vide njezin nastup i čuju njezin glas na Eurosongu. S Albinom smo razgovarali u subotu, samo pola sata nakon što je saznala da je ona ta koju su žiri i publika odabrali za našu predstavnicu. Ispričala nam je kroz što je sve prošla prije Dore.

- Bilo je jako teško. Imala sam velike emocionalne, psihičke probleme. Prolazila sam kroz vrtlog emocija. Presing je to i korak prema Euroviziji. Ali sada sam jako sretna, ispunjena, mirna - poručila je.

Spot za pjesmu su već snimili te su na streaming servisima objavili četiri verzije pjesme: instrumentalnu, pjesmu samo na engleskom i samo na hrvatskom te “Dora verziju” (miks engleskog i hrvatskog jezika). No nije nam htjela otkriti na kojem jeziku će izvoditi pjesmu na Eurosongu. Sa svojim timom želi donijeti najbolju odluku - koja bi verzija najbolje prošla. Albina je naglasila kako će na Eurosongu promijeniti gotovo sve što se tiče scenskog nastupa, ali i izgleda. “Napravit ćemo nešto na višem nivou”, rekla je.