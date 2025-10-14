Alec Baldwin slupao ženin auto, oglasio se: 'Žao mi je, volim te'

Glumac Alec Baldwin, koji je prema pisanju Page Six boravio u Hamptonsu gdje je sudjelovao na International Film Festivalu, jučer je doživio prometnu nesreću. Nakon nesretnog događaja obratio se svojim obožavateljima na Instagramu te ih obavijesti da je sve u redu.

Baldwin, s kojim je u automobilu bio i njegov brat Stephen, vozio je ženinog bijelog Range Rovera na području Hamptonsa, kada se ispred njega pojavio smetlarski kamion. Pokušao ga je izbjeći, no zabio se u stablo.

Detalje ovog neugodnog iskustva podijelio je i u videu na društvenim mrežama: 'Veliki smetlarski kamion... smetlarski kamion veličine kita... to je bio najveći smetlarski kamion koji sam ikad vidio... kako bih izbjegao sudar, lupio sam stablo. Lupio sam veliko, debelo stablo i razbio ženin auto'. 'Razbio sam ženin auto i žao mi je zbog toga', rekao je glumac dodajući: 'Ali sve je u redu te smo moj brat i ja dobro'.

Nakon što je zabrinutim obožavateljima pružio utjehu, rekao je kako se vraća doma u Los Angeles kako bi bio sa svojom obitelji i suprugom. Poručio joj je kako je još uvijek jako ponosan na nju, vjerojatno se referirajući na njeno ispadanje iz showa 'Ples sa zvijezdama': 'Hilaria volim te više od ičega i jako sam ponosan na tebe'.

American Museum of Natural History 2019 Gala - New York | Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Također, slavni glumac zahvalio se i lokalnoj policiji na svoj ukazanoj pomoći. Fotografije s mjesta nesreće pokazuju kako je šteta na Hilarijinom bijelom Range Roveru znatna.