IZBJEGAVAO KAMION

Alec Baldwin slupao ženin auto, oglasio se: 'Žao mi je, volim te'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: Caitlin Ochs

Popularni američki glumac u ponedjeljak popodne doživio je prometnu nesreću vozeći se po Hamptonsu. Iako je šteta na automobilu velika, i on i njegov brat, koji mu je bio suvozač, osjećaju se dobro

Glumac Alec Baldwin, koji je prema pisanju Page Six boravio u Hamptonsu gdje je sudjelovao na International Film Festivalu, jučer je doživio prometnu nesreću. Nakon nesretnog događaja obratio se svojim obožavateljima na Instagramu te ih obavijesti da je sve u redu.

'ZLONAMJERNI PROGON' Alec Baldwin opet će na sud! On je podigao tužbu: 'Prikrivali su dokaze u slučaju smrti Hutchins'
Alec Baldwin opet će na sud! On je podigao tužbu: 'Prikrivali su dokaze u slučaju smrti Hutchins'

Baldwin, s kojim je u automobilu bio i njegov brat Stephen, vozio je ženinog bijelog Range Rovera na području Hamptonsa, kada se ispred njega pojavio smetlarski kamion. Pokušao ga je izbjeći, no zabio se u stablo.

Detalje ovog neugodnog iskustva podijelio je i u videu na društvenim mrežama: 'Veliki smetlarski kamion... smetlarski kamion veličine kita... to je bio najveći smetlarski kamion koji sam ikad vidio... kako bih izbjegao sudar, lupio sam stablo. Lupio sam veliko, debelo stablo i razbio ženin auto'. 'Razbio sam ženin auto i žao mi je zbog toga', rekao je glumac dodajući: 'Ali sve je u redu te smo moj brat i ja dobro'.

GLUMAC IZGUBIO ŽIVCE Komičar se prerušio u Trumpa i provocirao Aleca Baldwina: 'Da nema kamere slomio bih ti vrat'
Komičar se prerušio u Trumpa i provocirao Aleca Baldwina: 'Da nema kamere slomio bih ti vrat'

Nakon što je zabrinutim obožavateljima pružio utjehu, rekao je kako se vraća doma u Los Angeles kako bi bio sa svojom obitelji i suprugom. Poručio joj je kako je još uvijek jako ponosan na nju, vjerojatno se referirajući na njeno ispadanje iz showa 'Ples sa zvijezdama': 'Hilaria volim te više od ičega i jako sam ponosan na tebe'.

American Museum of Natural History 2019 Gala - New York
American Museum of Natural History 2019 Gala - New York | Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Također, slavni glumac zahvalio se i lokalnoj policiji na svoj ukazanoj pomoći. Fotografije s mjesta nesreće pokazuju kako je šteta na Hilarijinom bijelom Range Roveru znatna.

ODLUKA Baldwin tužio one koji su protiv njega digli kaznenu prijavu. Sutkinja je tu tužbu odbacila
Baldwin tužio one koji su protiv njega digli kaznenu prijavu. Sutkinja je tu tužbu odbacila

OSTALO

