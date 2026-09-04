Aleksandra Prijović iskeširala je 7000 eura za haljinu koju je nosila na kćerinom rođendanu

Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović proslavili su prvi rođendan i krštenje svoje kćeri Arije, a na slavlju se okupio veliki broj poznatih lica. Među gostima su tako bili ponosna baka Lepa Brena, Saša Matić, Nikola Rokvić, Džejla Ramović i Jakov Jozinović, no najveću pozornost privukla je upravo Aleksandra Prijović i to već pri samom dolasku.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica je za ovaj važan obiteljski dan obukla bijelu haljinu bez naramenica brenda Oscar de la Renta, a čija se cijena kreće oko 7000 eura. Haljina je bila jednobojna, no po sebi je imala mašne koje su išle duž cijele haljine te ju tako, iako jednobojnu, ipak učinile posebnom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Poseban detalj bio je i asimetričan kroj haljine. Sprijeda je riječ o mini haljini, s jednog se dijela spuštao dugi komad bijele tkanine gotovo do poda, čime je kreacija dobila dramatičniji izgled. Aleksandra je bijelom haljinom istaknula svoj preplanuli ten i zavidnu figuru, a ostatak kombinacije uskladila je s njom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na nogama je imala bijele sandale s visokom potpeticom i remenčićima koji su bili ukrašeni cirkonima. Odabrala je malu srebrnu clutch torbu koja je savršeno pristajala na bijeli outfit te ga je time i malo 'razbila'. Od nakita je nosila decentne naušnice i narukvicu te je tako glavni fokus ostavila na neobičnoj dizajnerskoj haljini.