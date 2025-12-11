Aleksandra Prijović o povratku pred zagrebačku publiku: 'Imam tremu, jako sam uzbuđena...'

Nakon šest rasprodanih zagrebačkih Arena, jedna od najvećih regionalnih zvijezda Aleksandra Prijović vraća se u metropolu i to 31. prosinca u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, gdje će održati prvi veliki dnevni doček Nove godine, audio-vizualni format koji u Hrvatskoj do sada nije bio realiziran na ovakvoj razini produkcije.

Foto: Antonio Ahel

- Nikada nisam voljela najavljivati nešto spektakularno, mislim da publika već zna što može očekivati od mene. Ali ovaj dnevni party je potpuno nešto drugačije. Nije dio turneje, nije ono što se već vidjelo, ovo će zaista biti dnevna zabava da se svi lijepo provedemo i zagrijemo za dolazak Nove godine. Ideja mi se svidjela od samog početka, idemo probati nešto drukčije. Znam puno prijatelja koji više vole preko dana izaći i družiti se nego navečer. Meni je jako zanimljivo to što će biti dnevno svjetlo - ispričala je.

S obzirom na povratak na pozornicu nakon dulje pauze, Aleksandra priznaje da osjeća i dozu pozitivne treme.

- Priznajem da imam tremu, ipak godinu dana nisam nastupala. Sve mi se vraća, sve emocije iz tog razdoblja, i sada kada pomislim da će se to uskoro opet dogoditi, jako sam uzbuđena - dodaje.

Foto: Antonio Ahel

Aleksandrin koncert zakazan je za 14 sati kao centralni dio programa "Za Extra kraj", koji započinje u 12 sati i trajat će sve do 18 sati. Bit će to njezin prvi nastup u Hrvatskoj nakon iznimno uspješne turneje "Od istoka do zapada" i rođenja kćeri Arije.

- Preko dana sam s djecom, a navečer idem u studio gdje radim i snimam nove pjesme. Mogu reći da smo već pri samom kraju kada je album u pitanju, što me jako veseli. Istina je da smo se godinu dana malo i odmarali, ali i tijekom odmora uvijek nešto raduckamo. Filip je napravio sjajne pjesme, uskoro počinjem sa snimanjem spotova - otkrila je za Extra FM.