Aleksandra Prijović rodila je u jednoj od najluksuznijih klinika u Srbiji, evo koliko je iskeširala

Aleksandra Prijović (29) i Filip Živojinović (40) dobili su drugo dijete. Na svijet im je početkom rujna stigla kći Arija, a pjevačica je za porođaj odabrala jednu od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji. Aleksandra je željela da sve prođe u potpunom miru, bez stresa i pritiska javnosti.

- Komfor, privatnost i stručnost su joj apsolutni prioritet. Željela je roditi u miru, bez stresa i pritiska javnosti - rekao je izvor blizak pjevačici za tamošnje medije.

Foto: Instagram

Aleksandra je u klinici uživala u raskošnom apartmanu, vrhunskom anesteziologu i timu specijalista za najzahtjevnije porođaje. A za to je navodno izdvojila gotovo 3.500 eura.

Aleksandri i Filipu ovo je drugo zajedničko dijete. Nakon dolaska malene Arije, obitelj se posvetila prvom susretu s bebom, dok je sin Aleksandar (6) s nestrpljenjem dočekao ulogu starijeg brata. Par je u bračni život uplovio u lipnju 2018. godine u Beogradu, a u ožujku 2019. godine dobili su sina Aleksandra.

Beograd: Filip i Aleksandra Živojinović u večernjem izlasku | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL