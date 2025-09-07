Obavijesti

NEVJEROJATNA CIFRA

Aleksandra Prijović rodila je u jednoj od najluksuznijih klinika u Srbiji, evo koliko je iskeširala

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Instagram/Screenshoot

Pjevačica i Filip Živojinović dočekali su drugo dijete u luksuznoj privatnoj klinici u Srbiji, gdje je Aleksandra uživala u maksimalnoj privatnosti i vrhunskoj medicinskoj nježnosti.

Aleksandra Prijović (29)Filip Živojinović (40) dobili su drugo dijete. Na svijet im je početkom rujna stigla kći Arija, a pjevačica je za porođaj odabrala jednu od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji.  Aleksandra je željela da sve prođe u potpunom miru, bez stresa i pritiska javnosti.

- Komfor, privatnost i stručnost su joj apsolutni prioritet. Željela je roditi u miru, bez stresa i pritiska javnosti - rekao je izvor blizak pjevačici za tamošnje medije.

Foto: Instagram

Aleksandra je u klinici uživala u raskošnom apartmanu, vrhunskom anesteziologu i timu specijalista za najzahtjevnije porođaje. A za to je navodno izdvojila gotovo 3.500 eura.

Aleksandri i Filipu ovo je drugo zajedničko dijete. Nakon dolaska malene Arije, obitelj se posvetila prvom susretu s bebom, dok je sin Aleksandar (6) s nestrpljenjem dočekao ulogu starijeg brata. Par je u bračni život uplovio u lipnju 2018. godine u Beogradu, a u ožujku 2019. godine dobili su sina Aleksandra.

Beograd: Filip i Aleksandra Živojinović u večernjem izlasku
Beograd: Filip i Aleksandra Živojinović u večernjem izlasku | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

