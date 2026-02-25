FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?

Drugog dana Večere za 5 je ekipu ugostila Nataša, a oni su primijetili i prekrasan ambijent oko njezine kuće, kao i bazen. Lukrecia je iskoristila priliku i malo se u njemu osvježila te pokazala svoju vitku figuru...
Dok je domaćica Nataša u svojoj kuhinji dovršavala desert, njezini gosti su odlučili uživati u prekrasnoj kući i - bazenu.
Lukrecia, kako je i sama kasnije priznala, cijeli je dan gledala u bazen i jednostavno više nije mogla izdržati.
"Ne znam jesam li šokirala goste i sve ostale, ali to sam jednostavno ja. Bilo mi je vruće i htjela sam se baciti u taj bazen", rekla je.
Lukrecijina hrabrost nije dugo ostala usamljena. Ubrzo joj se u bazenu pridružio i kipar Petar, koji je svoj potez opravdao dalmatinskim porijeklom
Lukrecia je i ambiciozna mama petogodišnjeg dječaka.
Studentica je Menadžmenta na Veleučilištu u Krapini, radi u jednom pozivnom centru, a bavi se i modelingom.
U slobodno vrijeme posvećena je svakodnevnom vježbanju.
Trenutačna je nositeljica titule Miss Fitness Gym Hrvatske.
Uživa u domaćoj hrani i voli nabavljati svoje namjernice u lokalnim prodavaonicama, ali važno joj je i da se zdravo hrani pa gosti od nje mogu očekivati relativno zdravu večeru.
