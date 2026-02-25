Obavijesti

LJEPOTICA SE OSVJEŽILA

FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?

Drugog dana Večere za 5 je ekipu ugostila Nataša, a oni su primijetili i prekrasan ambijent oko njezine kuće, kao i bazen. Lukrecia je iskoristila priliku i malo se u njemu osvježila te pokazala svoju vitku figuru...
Lukrecia Pernar (24) jedna je od kandidatkinja prvog tjedna nove sezone Večere za 5.  | Foto: rtl
Lukrecia Pernar (24) jedna je od kandidatkinja prvog tjedna nove sezone Večere za 5.  | Foto: rtl
