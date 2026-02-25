Doznajte što vas očekuje u srijedu 25. veljače omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu
Divlje pčele
RTL 20:15
Uz Čavkinu i Markovu pomoć Ante pokušava ugasiti požar koji prijeti kući obitelji Runje. Cvita nesvjesno stavlja Nikolu u nemoguć položaj. Govori mu da je Zora trudna i zamoli ga da je povedu sa sobom u Beč.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel otkrije Enoru kako radi u hangaru. Lope riskira pokušavajući se dočepati bilježnice, ali Jacinto ga otkrije. Rómulo i Emilia slave svoju ljubav i majordom se oprašta nakon gotovo tri desetljeća rada na La Promesi.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te odlaze zaustaviti snajperista. Nažalost, sve završi tragično.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Serhat priprema intervju kojim želi javno potvrditi brak sa Zeynep i stati na kraj Berrakinim prijetnjama. Zeynep se boji posljedica koje bi istina mogla imati po njezinu obitelj i starateljstvo nad Kader. Napetost raste dok novinari stižu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Selo pogađa kriza kad se otkrije da su koze otrovane. Vrijeme postaje ključni neprijatelj, a posljedice prijete uništenjem egzistencije mnogih obitelji. Eleni i Oruç koriste svoje znanje kako bi pronašli rješenje.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Liječnici preporuče da Emilio ne živi sam. Ana se odluči vratiti u New York kako bi zamolila Alberta da je vrati na posao. Ne može sakriti sreću i planira je odvesti na poslovno putovanje.
