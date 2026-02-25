Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje u srijedu 25. veljače omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Uz Čavkinu i Markovu pomoć Ante pokušava ugasiti požar koji prijeti kući obitelji Runje. Cvita nesvjesno stavlja Nikolu u nemoguć položaj. Govori mu da je Zora trudna i zamoli ga da je povedu sa sobom u Beč.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel otkrije Enoru kako radi u hangaru. Lope riskira pokušavajući se dočepati bilježnice, ali Jacinto ga otkrije. Rómulo i Emilia slave svoju ljubav i majordom se oprašta nakon gotovo tri desetljeća rada na La Promesi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te odlaze zaustaviti snajperista. Nažalost, sve završi tragično.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Serhat priprema intervju kojim želi javno potvrditi brak sa Zeynep i stati na kraj Berrakinim prijetnjama. Zeynep se boji posljedica koje bi istina mogla imati po njezinu obitelj i starateljstvo nad Kader. Napetost raste dok novinari stižu.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Selo pogađa kriza kad se otkrije da su koze otrovane. Vrijeme postaje ključni neprijatelj, a posljedice prijete uništenjem egzistencije mnogih obitelji. Eleni i Oruç koriste svoje znanje kako bi pronašli rješenje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Liječnici preporuče da Emilio ne živi sam. Ana se odluči vratiti u New York kako bi zamolila Alberta da je vrati na posao. Ne može sakriti sreću i planira je odvesti na poslovno putovanje.

