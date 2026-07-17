Nova investicija! Lepa Brena je kupila jahtu, sve oduševilo ime

Lepa Brena i Boba Živojinović uživaju u Budvi na svojoj novoj jahti, skupa sa sinom Filipom i njegovom suprugom Aleksandrom Prijović i njihovo dvoje djece. Luksuzna jahta ima dvije palube s nekoliko prostorija, a nazvali su ju simbolično 'Lady B'. Nije poznata točna vrijednost novog plovila obitelji Živojinović, no navodno je uređena poput luksuznog hotel

Cijela obitelj uživala je u opuštenom izdanju, a Prijovićka je u crveno-bijelom kupaćem na prugice pokazala vitku figuru. Mlada obitelj snimljena je u šetnji sa sinom Akijem i kćekicom Arijom.

- Naučila sam da je obitelj najvažnija na svijetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom djecom, mužem, mamom, tatom, bakom i djedom - kazala je nedavno pjevačica i dodala da, iako je razlika između Akija i Arije velika, dječak obožava sestru koja je na svijet stigla u rujnu prošle godine.

- Prošlo je sedam godina otkako se Aki rodio, pa mi je trebalo vremena da se prisjetim svega što ide s dolaskom bebe, ali sve je super. Oni se slažu odlično, mislila sam da će biti teže. On ju je divno prihvatio i brine o Ariji, hoće sve on - kazala je Prijović za srpski Blic. Fotografije Brenine nove jahte pogledate ovdje.

Pjevačica i bivši tenisač nedavno su prodali svoju luksuznu vilu u Miamiju, koja se nalazi tik uz Atlantski ocean, te se u nju može ući ravno s jahte. Kada su ju prvi put stavili u prodaju prije nekoliko godina, za nju su tražili 16,9 milijuna dolara. Kasnije su snizili cijenu na 14,6 milijuna, a na kraju su ju prodali za 14,2 milijuna dolara.

Vila je bila u obitelji Živojinović od 2012. te im je služila za bijeg od pozornosti na Balkanu. Vila ima šest spavaćih soba, sedam kupaonica, dvije kuhinje te otvoreni bar do kojega se dolazi liftom. Dodatni sadržaj koji vila nudi su bazen, jacuzzi, krovni travnjak, ljetna kuhinja te pogled na ocean iz gotove svake sobe. Garaža je klimatizirana te ima mjesta za čak šest automobila.