DUET KOJI JE SVE ODUŠEVIO

Aleksandra Prijović s Vannom zapjevala poznati hit 'Da ti nisam bila dovoljna': Uživala je!

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Regionalna zvijezda podijelila je emotivan trenutak s pratiteljima na svom Instagram profilu. Obožavatelji su imali priliku čuti duet s poznatom hrvatskom pjevačicom

Admiral

Popularna srpska pop-folk pjevačica Aleksandra Prijović na svojim društvenim mrežama jučer je objavila videa na kojima se vidi kako uživa u koncertima svojih kolega. Video s koncerta Marije Šerifović Aleksandra je objavila uz poruku: "Rijetko će da vam se dogoditi da osjetite ovakvu emociju, energiju i glas… Ja sam večeras dušom uživala i hvala ti Marija".

Foto: Instagram

Naglasila je kako je to jedan od rijetkih snimaka koje ima jer je "samo" uživala.

Uskoro se na Aleksandrinom Instagram profilu mogao pronaći i video u kojem pjeva 'Da ti nisam bila dovoljna', legendarni hit grupe ET. Pozornicu i mikrofon je dijelila s Vannom te uživala u trenutku i prilici koju je dobila.

Ovaj spotani duet je oduševio publiku i brzo se proširio internetom.

Foto: Instagram

Svoje oduševljenje glasom i energijom popularne Vanne Aleksandra nije krila, što se vidjelo objavom videa na kojima Vanna pjeva svoje poznate hitove.

Jedno je sigurno, a to je da se popularna regionalna pjevačica jako dobro zabavila i uživala u trenucima provedenim s kolegama.

