Edo Maajka u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a predstavlja album „I Like to Dance“

Jedan od najvažnijih regionalnih hip-hop autora, Edo Maajka, predstavlja novi studijski album „I Like to Dance“, nastao u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a pod ravnanjem dirigenta i umjetničkog ravnatelja Mirona Hausera. Album je sniman i miksan u studijima HRT-a tijekom protekle godine, a predstavlja zaokruženu cjelinu jedne od najupečatljivijih glazbenih suradnji domaće scene posljednjih godina.

„I Like to Dance“ nije tek susret repera i jazz orkestra – riječ je o promišljenom, produkcijski ambicioznom i umjetnički zrelom projektu koji briše granice između žanrova. Edina prepoznatljiva lirika, britka društvena kritika i emocionalna iskrenost ovdje dobivaju novu dimenziju kroz raskošne big band aranžmane, snažne brass sekcije i sofisticirane harmonije.

Jazz orkestar HRT-a, ansambl s dugom tradicijom i reputacijom jednog od najkvalitetnijih orkestara u regiji, pokazuje kako hip-hop može zvučati koncertno moćno, a da pritom zadrži sirovu energiju izvornog izraza. Pod ravnanjem Mirona Hausera, orkestar donosi preciznost, dinamiku i širinu koja Edine pjesme podiže na novu razinu.

Suradnja Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a razvijala se postupno – od prvih zajedničkih nastupa do studijskog rada koji je kulminirao ovim albumom. Projekt je izrastao iz zajedničke želje za istraživanjem novih glazbenih prostora i reinterpretacijom Edina opusa kroz orkestralnu prizmu.

Posebna vrijednost projekta leži u međusobnom poštovanju i kreativnoj razmjeni između Ede i orkestralnih glazbenika. Dok Edo ostaje vjeran svojoj izravnosti, orkestar mu pruža zvučni okvir koji njegove stihove čini još emotivnijima i snažnijima.

S više od dva desetljeća karijere iza sebe, Edo Maajka ovim albumom potvrđuje status autora koji se ne boji riskirati i mijenjati. „I Like to Dance“ simbolizira umjetničku zrelost, ali i otvorenost prema novim formama izražavanja.

Album „I Like to Dance“ izdanje je Dostave Zvuka u suradnji s HRT-om, a možete ga poslušati na svim streaming servisima.