Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVO IZDANJE

Edo Maajka u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a predstavlja album „I Like to Dance“

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Edo Maajka u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a predstavlja album „I Like to Dance“
Zagreb: Nastup Bolesne braće u klubu Boogaloo | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Album je sniman i miksan u studijima HRT-a tijekom protekle godine, a predstavlja zaokruženu cjelinu jedne od najupečatljivijih glazbenih suradnji domaće scene posljednjih godina.

Admiral

Jedan od najvažnijih regionalnih hip-hop autora, Edo Maajka, predstavlja novi studijski album „I Like to Dance“, nastao u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a pod ravnanjem dirigenta i umjetničkog ravnatelja Mirona Hausera. Album je sniman i miksan u studijima HRT-a tijekom protekle godine, a predstavlja zaokruženu cjelinu jedne od najupečatljivijih glazbenih suradnji domaće scene posljednjih godina.

REPER ZA 24SATA Edo Maajka: Nisam na TV-u pa misle da sam se povukao...
Edo Maajka: Nisam na TV-u pa misle da sam se povukao...

„I Like to Dance“ nije tek susret repera i jazz orkestra – riječ je o promišljenom, produkcijski ambicioznom i umjetnički zrelom projektu koji briše granice između žanrova. Edina prepoznatljiva lirika, britka društvena kritika i emocionalna iskrenost ovdje dobivaju novu dimenziju kroz raskošne big band aranžmane, snažne brass sekcije i sofisticirane harmonije.

Jazz orkestar HRT-a, ansambl s dugom tradicijom i reputacijom jednog od najkvalitetnijih orkestara u regiji, pokazuje kako hip-hop može zvučati koncertno moćno, a da pritom zadrži sirovu energiju izvornog izraza. Pod ravnanjem Mirona Hausera, orkestar donosi preciznost, dinamiku i širinu koja Edine pjesme podiže na novu razinu.

Suradnja Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a razvijala se postupno – od prvih zajedničkih nastupa do studijskog rada koji je kulminirao ovim albumom. Projekt je izrastao iz zajedničke želje za istraživanjem novih glazbenih prostora i reinterpretacijom Edina opusa kroz orkestralnu prizmu.

Posebna vrijednost projekta leži u međusobnom poštovanju i kreativnoj razmjeni između Ede i orkestralnih glazbenika. Dok Edo ostaje vjeran svojoj izravnosti, orkestar mu pruža zvučni okvir koji njegove stihove čini još emotivnijima i snažnijima.

NAJAVIO I NOVI ALBUM Edo Maajka predstavlja singl „Izdajničko kolo“ u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a
Edo Maajka predstavlja singl „Izdajničko kolo“ u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a

S više od dva desetljeća karijere iza sebe, Edo Maajka ovim albumom potvrđuje status autora koji se ne boji riskirati i mijenjati. „I Like to Dance“ simbolizira umjetničku zrelost, ali i otvorenost prema novim formama izražavanja.

Album „I Like to Dance“ izdanje je Dostave Zvuka u suradnji s HRT-om, a možete ga poslušati na svim streaming servisima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
FOTO Severina u izazovnom izdanju oduševila obožavatelje na trosatnom spektaklu u Sisku
KONCERT UOČI DANA ŽENA

FOTO Severina u izazovnom izdanju oduševila obožavatelje na trosatnom spektaklu u Sisku

Brojni obožavatelji imali su sinoć priliku uživati u glazbenom spektaklu koji je objedinio vrhunsku produkciju, emotivne izvedbe i intimnu komunikaciju s publikom u dvorani Zeleni brijeg
VIDEO Goran Karan za Dan žena objavio baladu 'Moje malo sve'
POGLEDAJTE SPOT

VIDEO Goran Karan za Dan žena objavio baladu 'Moje malo sve'

Nakon četrdeset godina na sceni shvatiš da su najvažnije pjesme one koje govore o ljudima koji nam drže ravnotežu u životu. Zato sam je odlučio objaviti baš na Dan žena, kaže Goran Karan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026