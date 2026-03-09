Obavijesti

POP U RITMU BRAZILA

Poslušajte kako zvuče Rundek, Natali Dizdar i Prljavo kazalište kao bossa nova! 'Jako fora'

Projekt Dussanova osvježava domaću scenu, a preselit će se i na pozornicu. Koncertna promocija zakazana je za 21. ožujka u Petom kupeu

Hrvatska glazbena scena dobiva novi, neočekivani zvuk zahvaljujući Zvonimiru Dusperu Dusu. Poznat po svom inovativnom pristupu produkciji Dus sad lansira projekt pod nazivom Dussanova gdje će se 30 najvećih domaćih hitova transformirati u sofisticirani bossa nova stil. Prva tri singla u novom zvuku su Rundekova Moja prva LjubavNe Daj Natali Dizdar te S vremena na vrijeme Mladena Bodalca.

"Bossa nova je neki vječni klasik koji paše uz sva raspoloženja, a ‘Ne daj’ je pjesma koja unatoč svom ‘nekomercijalnom’ zvuku traje već preko 20 godina..Tako da mislim da je sve skupa fora eksperiment i osvježenje u ovoj potpuno ‘schillanoj’ verziji", rekla je Natali Dizdar.  

"Budući da sam ranije radio klupski remix pjesme 'Trebaš li me', u arhivi sam imao vokale. Odlučio sam testirati kako bi ta pjesma funkcionirala kao bossa nova. U studiju sam uz gitaru i udaraljke vrlo brzo produkciju doveo praktički do samog kraja, što mi je dalo potvrdu da projekt ima smisla", rekao je Dus o početku i ideji Dussanove. Ovaj projekt je spoj prepoznatljivih melodija i opuštenih ritmova Brazila, a time istražuje granice svima poznatih pop hitova, daje im novu svježinu i život, a publici jednu potpuno novu perspektivu.

Na stranim playlistama se često pojavljuje miješanje bossa nova stila s poznatim svjetskim hitovima pa se tijekom godina rodila ideja da bi sličan eksperiment, ali s domaćim repertoarom, mogao donijeti nešto poptuno novo i do sada neistraženo. 

Umjesto klasičnog albuma koji se objavljuje odjednom Dussanova svakih nekoliko mjeseci donosi po tri singla I to u dvije verzije: “Uz vokalne singlove odmah izlaze i instrumentalne verzije u kojima glazbenici reinterpretiraju vokalne melodije na svojim instrumentima. Tijekom druge polovice godine izdat ćemo i cijeli instrumentalni album.” 

Dussanova će obuhvatiti sve - od evergreena, party klasika koji su obilježili devedesete pa sve do suvremenih hitova koji dominiraju radijskim eterom. Svaki novi singl postepeno gradi kolekciju koja se s vremenom pretvara u dva albuma s 30 bossa nova hitova koji izlaze 21.3.

No, Dussanova ne ostaje samo na albumu ili kolekciji, već će se uskoro preseliti I na pozornicu, gdje će publika moći zaista osjetiti tu bossa nova atmosferu : „Koncertna promocija zakazana je za 21. ožujka u Petom kupeu. Izvest ćemo izbor pjesama s albuma uz glazbenu priču o mojoj povezanosti s brazilskom glazbom. Jedan dio večeri bit će posvećen i Radiju 101 koji je bitno utjecao na moj glazbeni put, pa ćemo izvesti i neke legendarne teme iz tog vrlo važnog razdoblja naše urbane povijesti.“

Dussanova singlove slušajte na svim digitalnim platformama.

Karte za Homage Collective plays DussaNova u Petom kupeu pronađite na Entrio.hr

