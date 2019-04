Alen Abramović nikad mršaviji: 'Kako to da si još uvijek solo?'

Pobjednik treće sezone showa 'Život na vagi, Alen Abramović (46), ne može se načuditi transformaciji koja mu se dogodila. Redovito objavljuje fotografije kako je izgledao prije showa, a često se i našali na vlastiti račun.

[video: 1203896 / Alen Abramović iz 'Života na vagi' u live emisji 24sata govorio o svom putu. (Skraćena verzija s titlovima)]

- Pronađi uljeza među pink flamingosima. Nije bilo teško, je l' da? - napisao je Alen uz fotografiju kada je imao 85 kilograma više.

Foto: Instagram

- A vidi me sad - pohvalio se Alen trenutačnom vitkom linijom.

Foto: Instagram

Ne skriva da je napokon zadovoljan fizičkim izgledom i da uživa nositi odjeću koju prije nije mogao.

- Elegancija je uvijek bila dio mene, ali tek je sada mogu pokazati na pravi način - rekao je Abramović.

Foto: Instagram

Često mu djevojke dijele komplimente putem društvenih mreža.

- Na neke trenutke me podsjećaš na Sam Smitha. Ne znam znači li ti to što, ali ja bih to smatrala komplimentom - komentirala mu je jedna pratiteljica ispod fotografije. Mnoge su ga nazvale modelom i upitale ga zbog čega mu je i dalje ljubavni status slobodan.

Foto: Instagram

Ipak, Alen je i dalje vrlo kritičan prema svom tijelu.

- E sada, o vitkosti bi se dalo raspravljati. Još uvijek me krasi neki trbuščić, ali zadovoljan sam bez obzira - napisao je.