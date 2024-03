ANKETA Sviđa li vam se nastup pobjednika Alena Bičevića?

Nakon što je u prvoj epizodi kao Tony Cetinski rasplakao Mineu, Alen Bičević u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ušao je u lik pjevačke zvijezde koja je rasprodala čak pet zagrebačkih Arena. Iako je priznao da je na početku bio nesiguran, Alen je objeručke prihvatio transformaciju u Aleksandru Prijović, a izvedba njezina aktualnog hita 'Dam Dam Dam' donijela mu je titulu pobjednika druge epizode.

Alen je otkrio da je i sam bio prisutan na jednom od Aleksandrinih pet zagrebačkih koncerata, a njegova uvjerljiva vokalna i fizička imitacija izazvala je opće oduševljenje u studiju.

- Ona je mlađa od mene, a pet puta je napunila Arenu. Ja sam danas napunio samo mobitel - našalio se Alen.

- Izgledaš kao Prijovićka, stvarno si je skinuo. Što se tiče glasa, to je bilo to. Svaka čast na transformaciji… Ovo je bio ozbiljan zadatak, a ti si ga odradio fantastično - poručio je Enis Bešlagić.

Mario Roth, nadovezujući se na tekst pjesme, dodao:

- Bio si logičan, nisi bio niti malo toksičan, da si muško – ja to večeras uopće ne vidim. Ogromno bravo!

Nakon pobjede, svoje dojmove podijelio je Alen poručivši:

- Kako je bilo na nastupu? To se uopće ne sjećam. Jedva čekam da pogledam jer je to bila tolika trema. Sve se ispremiješalo – od glazbe do kose. I onda prozovu, pobijediš i imaš osjećaj da možeš napuniti ne pet, nego deset Arena.

Inače, Alena je javnost upoznala još 2015. godine kada se natjecao u 'The Voiceu', a u prvoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' se predstavio s pjesmom 'Od milijun žena' Tonyja Cetinskog. U 'Voiceu' je zabavljao publiku pjesmama kao što su 'Jesen u meni', 'Ti si mi u krvi', 'Utorak' i 'Još uvijek sanjam da smo zajedno'. Sa svojim je talentom dogurao čak do polufinala emisije.