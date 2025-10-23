Alen iz Života na vagi oštro o Dominiku: 'Bio bi manji od makova zrna u mojoj sezoni!'

Još jedna sezona showa 'Život na vagi' polako se bliži kraju, a odnosi su sve napetiji. Ovog tjedna je u centru pozornosti bio Dominik i njegov potez koji je u jednom natjecanju iskoristio prečac i tako osvojio nagradu. Oko toga mu se obratio i trener Edo koji je pohvalio njegovu snalažljivost, ali zasmetao mu je moralni aspekt situacije.

Foto: rtl

- Sve bi bilo puno jednostavnije da si ti došao, prešišao je, odradio. Bio si fizički spremniji, bolji i zaslužio si svoju nagradu - objasnio je Edo, pa dodao: 'Ali ona je bila svjesna da ne može preskočiti preko ograde i iskoristiti to kao svoju prednost'. Dominik je na te riječi burno reagirao te poručio da se ne mora opravdavati.

No, čini se kako mnogi nisu dobro reagirali na njegov potez, ali i na njegovo generalno ponašanje. U srijedu je na društvenim mrežama tako reagirao Alen Abramović, pobjednik 3. sezone ovog showa.

Foto: RTL/Instagram

- Ja se ne sjećam da je postojao toliko negativan, nadmen, narcisoidan i licemjeran manipulator kao što je ovaj Dominik! Još kada spominje svoju vjeru... Nije svjestan koliko njegovo ponašanje nema veze s Bogom ili s Isusom - napisao je Alen te poručio kako zna da 'ne bi trebao ovako pisati kao bivši natjecatelj', no da je imao potrebu za time.

- Šteta što takav lik nije bio u mojoj sezoni da mu smanjim doživljaj sa skidanjem kila... Bio bi manji od makova zrna - napisao je te dodao kako 'svi jako loše skidaju kile'. U komentarima je napisao i kako se 'bahato odgovaranje trenerima' ne bi toleriralo u sezoni u kojoj je on bio.

Podsjetimo, Alen je došao u show s 181,3 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 94,9 kilograma. Odnosno, od ulaska u show je skinuo čak 86,4 kilograma, što je 47,7 posto tjelesne mase. Nakon izlaska iz showa je nastavio trenirati i raditi na sebi.