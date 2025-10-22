Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Emocije, suze i nevjerica obilježile su prošlu epizodu 'Života na vagi'. Tik prije vaganja, kad su se kandidati pripremali za suočavanje s rezultatima, kandidatkinja Snežana odlučila je napustiti show.

- Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi - rekla je Snežana Edi i Mirni.

Objasnila je kako su u pitanju osobni razlozi zbog kojih više nije mogla biti potpuno posvećena natjecanju.

- Jednostavno nisam više ni fokusirana, nisam više ni usredotočena. Smatram da bih odrađivala sve što treba, ali ne bih to bila ona ista ja - povjerila se trenerima.

Foto: RTL

Za trenera Edu vijest je bila pravi šok. Priznao je kako mu je iskreno žao što se sve tako odvilo.

- Mislim da je Snežana natjecatelj koji nam je u ovoj sezoni puno dala sebe. Većina kandidata ju je jako dobro prihvatila, voljeli su je i bila je mnogima podrška. Rekao bih, i zamjenska majka - komentirao je Edo te dodao kako će se njezin odlazak sigurno osjetiti.

Unatoč šoku, treneri su pokazali razumijevanje i pružili Snežani bezuvjetnu podršku. Nisu je pokušavali odgovoriti niti su propitkivali detalje njezinih osobnih razloga.

- Ne smatram da je ona netko tko odustaje. Ako je sada odlučila da je vrijeme za odlazak, vjerujem da za to ima valjani razlog - rekao je Edo.

- Kad netko ovako jasno artikulira da je razlog privatne, osobne naravi, to mi je dovoljan znak da ne propitkujem dalje, nego da vjerujem da je ta odluka u njoj čvrsto utisnuta. Apsolutno je podržavam - dodao je.

Foto: RTL

Nakon razgovora s trenerima, Snežana se oprostila i od ostalih kandidata.

- Ono što vam želim poručiti i što obećajem svima vama - vani odustati neću - poručila je, svjesna da bi njezin odlazak mogao razočarati neke od njih.

- To je moja odluka koja se ne može promijeniti - zaključila je.

Iza Snežane je teško djetinjstvo i obitelj, koju je, kako je kazala, morala prekrižiti. Posljednje tri godine donijele su joj potpuno novi život. Upoznala je suprugu u svibnju 2022., a već u studenom iste godine zajedno su stale pred matičara na Markovu trgu. Danas žive s njezinim sinom.

- Naš zajednički život izgleda fenomenalno, iako sam se na početku bojala kako bi tu moglo doći do nekih predrasuda. Međutim, mi smo to jako brzo riješili. Nisam nikada bila ovoliko odvojena od svoje supruge i znam da mi je moralna podrška i ovo će nam biti veliki izazov - ispričala je za RTL.

Foto: RTL

Snežana ne skriva da ju je nekad boljelo kad bi čula uvrede zbog kilograma, ali danas kaže: 'Kad posložiš kockice u glavi, svjestan si svog izgleda i ništa te više ne može povrijediti.' Ljuta je što se dovela u sadašnju situaciju, ali još odlučnija da se promijeni.

U show je ušla sa 133,4 kilograma, a cilj joj je spustiti se najprije ispod sto, a zatim do idealnih 75. Glavna joj je motivacija zdravlje, ali i povratak sportovima koje voli, kuglanju i bacanju koplja.