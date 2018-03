Alen Vitasović: Alkohol mi nije problem, bitno je imati mjeru

Pjevač Alen Vitasović (49) sredinom mjeseca, točnije 17. ožujka, imat će veliki koncert u Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu Pula povodom 25 godina solo karijere.

- Meni je ovo najveći koncert u karijeri. Puno posla imamo do koncerta. Iskreno, bojim se na neki način, ne sebe, nego kako ćemo sve to okupiti, sastaviti, napraviti, ali sve je to ustvari pozitivna trema - kaže Vitasović za Glas Istre.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Istarski pjevač često otvoreno priča o svojim problemima s alkoholom. Kaže kako bi svi trebali potražiti pomoć i otići kod psihijatra.

- Borim se s tim problemom, to je jasno. Moji roditelji, moja generacija, uvijek su imali vina, bilo je za jesti i piti. Prvi put sam o liječenju pričao u novinama. Išao sam tamo i nije mi žao. Naučio sam puno - kazao je Vitasović.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nema konkretan savjet za ljude koji imaju sličan problem, ali kaže kako je najbitnije da se prekine u sekundi, a ako ta sekunda prođe, tad je sve gotovo.

- Moji problemi nisu prošli. Samo znam da sam išao tamo i pokušao nešto, dok mnogi s tim problemom ne pokušavaju ništa i glume da je sve u redu. Je li prošla sama ovisnost? Ne. Kao alkoholičar uvijek ćeš popiti, samo treba znati mjeru koliko i kako - dodao je.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Smanjio sam alkohol jer mi je dosadio - zaključuje Vitasović koji se u jednom trenutku okrenuo alternativnoj medicini. Pio je kapi od borovnice s Aljaske, vozio bicikl i trčao u svojim rodnim Orbanićima jer nije htio da ga obitelj ikad više vide crvenih očiju i depresivnog.