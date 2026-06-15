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ZDRAVSTVENI PROBLEMI

Alen Vitasović hitno završio u bolnici, zabrinuo obožavatelje: 'Jedva sam ostao živ...'

Piše 24sata,
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Alen Vitasović hitno završio u bolnici, zabrinuo obožavatelje: 'Jedva sam ostao živ...'
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Foto: PROMO

Vitasović je kasnije pojasnio kako je riječ o teškoj srčanoj aritmiji sa sličnim simptomima srčanog udara

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Alen Vitasović (57) zabrinuo je brojne obožavatelje u nedjelju objavom na društvenim mrežama. Na videu je prikazan kako prima injekciju u rame, a opis "Operacija spašavanja vojnika Alena nakon srčanog udara" izazvao je lavinu poruka podrške i zabrinutosti za njegovo zdravstveno stanje. No kasnije je Alen uklonio video.

Vitasović je kasnije pojasnio kako je riječ o teškoj srčanoj aritmiji sa sličnim simptomima srčanog udara. Hitno je hospitaliziran u pulskoj bolnici nakon što mu je pozlilo poslije iscrpljujućeg nastupa na festivalu Melodije Istre i Kvarnera. 

Foto: PROMO

"Počeo sam se nenormalno tresti. Imao sam ogromne otkucaje srca, temperaturu 40 plus. Jedva sam ostao živ. Tlak mi je bio ogroman. To se dogodilo prije nekoliko dana, nakon festivala Melodije Istre i Kvarnera koje traju pet, šest dana, a na kojima sam nastupao. Putovali smo non stop, ja sam stariji čovjek, slabo jedem. Potrošen sam. Valjda je to od umora došlo sve. Puknuo sam od svega", rekao je Alen za Slobodnu Dalmaciju.

Kasnije je objavio novu poruku pratiteljima na društvenim mrežama.

Potvrdio je da, unatoč svemu, planira održati veliki slavljenički koncert u pulskom Malom rimskom kazalištu zakazan za 6. srpnja, samo dan nakon njegovog rođendana. Ovaj nastup za njega ima poseban značaj jer njime obilježava 35 godina karijere. 

"Sad već ide na bolje, dobivam injekcije, moram malo odmoriti", poručio je pjevač koji je zbog zdravlja odgodio druga dva koncerta.

"Valjda ću ostati živ", poručio je.

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