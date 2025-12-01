Obavijesti

UKRALA PAŽNJU

Alen Vitasović objavio je fotku svoje kćeri: Fanovi oduševljeni

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: PROMO

Pjevač je javno čestitao rođendan svojoj Miji i odmah privukao pažnju. Objava je otkrila koliko je kći lijepa i zrela. Pratitelji su zatrpali zid porukama divljenja

Alen Vitasović razveselio je pratitelje na društvenim mrežama objavom u kojoj je obilježio rođendan svoje kćeri Mije. Na svom profilu podijelio je njihovu zajedničku fotografiju, a uz nju je napisao kratku, ali toplu poruku u kojoj joj je poželio sretan rođendan i naglasio koliko je ponosan na nju.

Iako Vitasović uglavnom čuva privatnost svoje obitelji, ova je objava izazvala veliki interes i preplavila ga je lavina pozitivnih komentara.

Također, ima i sina Ivana, kojeg je dobio s prvom suprugom Sandrom.

OTPJEVALI 'JENU NOĆ' Poslušajte kako zvuči kad Baby Lasagna i Alen Vitasović pjevaju skupa: 'Kad Istrijani preuzmu'
Poslušajte kako zvuči kad Baby Lasagna i Alen Vitasović pjevaju skupa: 'Kad Istrijani preuzmu'

Ljudi su primijetili kako je Mia odrasla u prekrasnu mladu ženu te ubrzo ispod posta počeli ostavljati čestitke i lijepe riječi, dok su neki pohvalili i njezinog brata Ivana. Pratitelji su se složili da se vidi koliko je Alen vezan uz svoju djecu te su mu poručili da im je lijepo vidjeti ovako iskrene trenutke iz njegova života.

Foto: PROMO

Iako je sama objava bio jednostavan, odavao je snažnu emociju – očev ponos, toplinu i bliskost koju nerado dijeli u javnosti, ali je ovog puta napravio iznimku zbog posebnog povoda. Upravo zato je objava privukla pažnju i izazvala toliko pozitivnih reakcija. 

