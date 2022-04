Alen Vitasović: Izlazim iz bolnice za koji sat, osjećam se jako dobro, žene se okreću za mnom

Za par sati izlazim iz bolnice. Jako se dobro osjećam. Rekla je doktorica koja me jutros pregledala da sam odličan, javio nam se Alen Vitasović (53) iz pulske bolnice. Da je hospitaliziran zbog korona virusa doznalo se prošli tjedan. Kako nam je rekao u ponedjeljak, bolest je zahvatila pluća.

- Falilo mi je kisika. Na kisiku sam još. Oživljavali su me, nisam imao kisika. To je sad najopasnije, upala pluća. Korona će otići, ali treba to sad smiriti. Najbitnije je da se ne proširi, da ne završim na respiratoru - rekao nam je tad. Sad se, kaže, sve smirilo.

- Jedino imam problema s jetrom iako ne pijem već jako dugo. Nikad nisam pušio cigarete naprimjer - govori nam Alen promuklim glasom pa nastavlja:

- Imao sam problema s disanjem. Izgubio sam kondiciju glasa. Ja sam onaj seljački pjevač, iako sam završio vokalnu tehniku. Ja sam pjevač koji se dere i nikad mi nije puknuo glas. Ovo mi je puknuo glas zbog bolesti, ali doći će to na svoje. Za pet, šest mjeseci sam kao novi - govori Alen.

Ističe kako nije htio da se zna za njegovu borbu s koronom.

- Idem sam sebi na živce i drugima vjerojatno. Običan sam pjevač, nisam ništa drugačiji od drugih - govori Alen. Našalio se kako sad toliko dobro izgleda da se žene okreću za njim.

- Šalim se, naravno. Ja sam svoje popio što se tiče alkohola i žena. Iako, popravio sam se. Prije sam izgledao kao zombi. Sad sam dobio koji kilogram - zaključio je Vitasović.

