Alen Vitasović je bivšoj supruzi posvetio dirljivu objavu: 'Ljubav je u meni i dalje, moja Lee...'

Moj najdraži spot u životu. Tu je se već nazirao kraj. Za Eleonoru i mene. I onda tisuću stvari, okolnosti, ljudi, mediji... su na jedan način potpomogli neuspjeh. Ljubav u meni i dalje. Bravo, moja Lee Vitasović, poručio je Alen Vitasović u četvrtak na Facebooku.

Riječ je o spotu za pjesmu 'On ni došao' iz 2023. godine, u kojem pjevač sa sad već bivšom suprugom Eleonorom glumi zaljubljeni par.

Vitasović je u lipnju ove godine gostovao u emisiji 'Kod nas doma' na HRT-u, u kojoj je otkrio da više ne živi sa suprugom. Kasnije se doznalo da su se on i Eleonora razveli u rujnu 2024. godine. Pjevač i Eleonora vjenčali su se u rujnu 2022. godine. Od početka su svoj brak držali podalje od očiju javnosti. To je Vitasoviću bio drugi brak.

Gotovo 20 godina bio je u braku s prvom suprugom Sandrom, s kojom ima dvoje djece. Govoreći o braku, pjevač je više puta naglašavao da je za skladan odnos potrebno puno razumijevanja i kompromisa.

Posljednjih mjeseci pjevač puni novinske stupce i zbog učestalih pojavljivanja s Katarinom Peović na raznim eventima i koncertima. To je odmah potaknulo nagađanja da je riječ o novoj ljubavi na sceni. Oboje su nam na to pitanje u rujnu odgovorili 'no comment', ali Peović nam je otkrila jednu novost. U sljedećem singlu na kojem bend 'Fronta' aktivno radi bit će i Vitasović.

- Snimit ćemo zajedno pjesmu 'Ljubav i revolucija', ali ne mogu više odavati od toga. Radi se još na toj pjesmi. Ali pjesma 'Moša Pijade' izlazi nekako u pravom trenutku. Vraćam se glazbi i 'udaramo svim sredstvima' - znakovito je rekla na kraju.

Foto: istarski.hr