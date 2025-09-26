Alen Vitasović otkazao koncert u Umagu: 'Slomljena dva rebra'

Alen Vitasović šokirao je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, istarski pjevač otkazao je svoj koncert koji je 27. rujna trebao imati u Umagu. Pravi razlog Vitasović je otkrio na svojem Facebook profilu.

- Poštovani prijatelji, moram vas obavijestiti da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju sam zadobio (slomljena dva rebra) ne mogu nastupiti kao gost u Umag. Ispričavam se svima i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom - napisao je Alen, a obožavatelji su ga odmah zasipali brojnim porukama podrške te mu zaželjeli brz oporavak.

'Odmaraj i sve će proći. Brzi oporavak Alene!', 'Od srca Vam želim što brže ozdravljenje', 'Najbitnije je ozdraviti a muzike će biti. Sretno, 'Od srca Vam želim što brže ozdravljenje' pisali su mu.

Inače, koncert se trebao održati u sklopu glazbene večeri Istarski i talijanski hitovi. Također, već neko vrijeme nagađa se da je u vezi s bivšom saborskom zastupnicom i čelnicom Radničke fronte Katarinom Peović.

Foto: istarski.hr