Alen Vitasović: 'Na živce mi idu i istarski i nacionalni stožer...'

Ako se ovo s koronom ne završi za mjesec-dva, bit će jako, jako loše. Ponavljam, ne bih htio da ispadne da Vitasović kuka. Teško je penzionerima, nezaposlenima, ovo je čista katastrofa, priča pjevač

<p>Pjevač <strong>Alen Vitasović</strong> (52) osvrnuo se na trenutačno stanje u državi i istaknuo kako je duboko razočaran. Iako je prije pandemije korona virusa imao brojne zakazane gaže, već četiri mjeseca je sve na čekanju. Solo karijeru započeo je 1993. i proslavila ga je pjesma 'Ne moren bez nje', a ubrzo je uslijedio i istoimeni album na kojem su se našle uspješnice 'Jenu noć', 'Ča je', 'Gušti su gušti' i slične.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jole komentira svoje spotove s početka karijere</strong></p><p>Za <a href="https://www.glasistre.hr/istra/alen-vitasovic-idu-mi-na-zivce-i-istarski-i-nacionalni-stozer-ne-znas-koji-je-gori-opca-je-panika-cetiri-mjeseca-smo-doma-a-zivimo-od-sviranja-ne-znamo-kako-dalje-654856" target="_blank">Glas Istre</a> ispričao je kako je od Ministarstva kulture dobio pomoć za ožujak i travanj, ali za ostale mjesece ništa. U srpnju je imao dogovorena tri koncerta, ali su otkazana, i to ne zato što je tako naložio stožer, već zato što su ih odgodili organizatori.</p><p>- Opća je panika! Četiri mjeseca smo doma, razočarani, ne znamo kako dalje. Ja i četiri moja glazbena suradnika. A svi profesionalci koji žive od toga. Meni ministarstvo plaća radni staž i 'zdravstveno'. Nije da sad Vitasović kuka, teško je svima… A najavljuju da će biti još gore. Pitanje je kako će svi glazbenici preživjeti jesen i zimu, ako se nešto ne promjeni - govori Alen. </p><p>Bio je u šoku i zbog toga što se ovih dana održao 60. Splitski festival, a Pulski filmski je odgođen. </p><p>- U redu, s manje ljudi, ali opet je išao. Dalmatinci mogu, a Pulski filmski festival u Areni ne može. To je po meni šikaniranje! Ne znaš tko je gori, idu mi na živce i istarski i nacionalni stožer. Jadno! Stožeri redovno primaju plaću, a trebali bi volontirati kad se već nama oduzima pravo na rad. S druge strane, ispast će da napadam dobre članove stožera. Nisu oni krivi. Bolest je to. Napadam institucije - pojašnjava. </p><p>Za kraj je poručio kako je svjestan da nije glazbenicima najteže, ali da ljudi trebaju shvatiti da oni dobivaju honorare jedino ako sviraju uživo.</p><p>- Ako se ovo s koronom ne završi za mjesec-dva, bit će jako, jako loše. Ponavljam, ne bih htio da ispadne da Vitasović kuka. Teško je penzionerima, nezaposlenima, ovo je čista katastrofa. Pola zemlje je otišlo van. Ja mogu ići na njivu, ali na koju njivu; 40 godina sam na sceni. Kad ti ovako nešto naprave, to je kao da ti uzmu dušu! To je nevjerojatno. Ne znam kako naprijed - zaključio je. </p>