Alen Vitasović nam otkrio što se to novo 'kuha': 'Kad mi je u ruci mikrofon, ja sam zdrav čovjek!'

Uvijek se kaže da za neka određena jela treba više vremena i trebaju pravi začini, koje je potrebno stavit u pravo vrijeme kako bi nešto bilo fino, našalio se Alen Vitasović (55) kada smo ga pitali što to novo 'kuha'. Pjevač se na svojim društvenim mrežama pohvalio fotkom iz studija, a otkrio nam je da završava svoj novi album te objasnio da treba uložiti puno ljubavi i strpljenja kako bi nešto valjalo.

Vitasović zadnjih nekoliko godina radi na novom albumu i pjesmama, a kaže, upravo završava tri pjesme i time će dovršiti svoj novi album u izdanju Dancing Beara.

- Album se zove Fenix. Kao ptica koja se nekoliko puta dignula iz pakla, smrti i uzletjela. Tako je nekako i moj put, život i karijera. Uvijek se borim i dignem - kaže nam pjevač.

Metaforički nam je objasnio kako za dobre stvari treba više vremena jer, objašnjava, ono što se nabrzinu spremi za jest ne valja. Na fotki Vitasović ima slušalice i sjedi ispred mikrofona, a nama je otkrio o kojoj se točno pjesmi radilo kada se fotografirao.

Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

- Na albumu imat ću i jednu pjesmu 'Fenix' i upravo danas završavamo njezine zadnje dijelove. To ćemo još miksati sljedećih desetak dana, a onda slijede nam koncerti - rekao nam je.

Pjevač ove godine proslavit će 35 godina karijere, a kaže, nastupat će s bendom u gotovo svim većim gradovima. Publika svih generacija pjevača će moći dočekati i u Rijeci, Splitu, Zagrebu te uživati u brojnim hitovima.

Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

Prisjetio se svog teškog perioda kada su mu u bolnici operirali puknute vene i arterije u grlu kada je, kaže, bio blizu smrti. No, sve je to uspio preboljeti i uz veliku volju njegovo zdravstveno stanje se stabiliziralo. Upravo to ga je naučilo kako ovaj posao nije lagan te želi poslati poruku svojim kolegama da je život pun uspona i padova na koja trebaju biti spremni.

- Rekao sam sebi 'ne', moram još malo izdržati. I eto, kada imam mikrofon u ruci, ja sam zdrav čovjek - zaključuje Vitasović.

Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell