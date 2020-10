Alen zadivio linijom, a našao i curu: 'Imala je predobar ulet!'

'Cura je imala ulet zlata vrijedan', priznaje Alen kojemu je njegova sadašnja draga poslala poruku na društvenu mrežu i tako je sve počelo. U show je ušao sa 151 kilom, a danas ima između 100 i 105 kilograma

<p>Uskoro kreće peta sezona showa 'Život na vagi', uz koji su mnogi natjecatelji, ali i gledatelji pred malim ekranima promijenili nezdrave životne navike.</p><p>Građevinar <strong>Alen Španiček</strong> (26) iz Zagreba rastužio je gledatelje životnom pričom o odrastanju uz oca i majku alkoholičare, ali i ohrabrio sve trudom koji je pokazao u zadnjoj sezoni. Prošle godine pojadao se kako je djevojku imao samo jedanput te kako teško stupa u vezu. Zbog svega se tješio hranom i nakupio višak kilograma.</p><p>U međuvremenu se 'stesao', vratio samopouzdanje i zaljubio se. U show je ušao sa 151 kilom, a danas ima između 100 i 105 kilograma. </p><p>- Istina je, zaljubljen sam i to sretno! Zajedno smo devet mjeseci. Obožavam svoju bolju polovicu, da je nema, trebalo bi je izmisliti. Dok sam pored nje, svi problemi nestanu, ali kako je jednom voditeljica Marijana rekla - ja sam uvijek tajanstven i samozatajan pa će se tako i nastaviti - rekao je Alen za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3899262/alen-spanicek-iz-zivota-na-vagi-otkrio-da-je-u-sretnoj-vezi-cura-je-imala-ulet-zlata-vrijedan-tako-da-sam-odmah-pao/" target="_blank">RTL</a>, ne želeći otkriti ime svoje djevojke. </p><p>Ipak, otkriva kako su se djevojka i on upoznali.</p><p>- Cura je imala ulet zlata vrijedan. Tako da sam odmah pao! - priznaje Alen kojemu je njegova sadašnja draga poslala poruku na društvenu mrežu i tako je sve počelo, piše RTL. Osim što je sretan u ljubavi, Alen je zadovoljan i svojim izgledom, kao i zdravljem. </p><p>- Puno toga se promijenilo otkako sam izašao iz showa. Lakše se krećem, puno bolje se osjećam, nisam nikad mislio da je moguće promijeniti život toliko da možeš napokon u potpunosti uživati u njemu - objašnjava Alen koji liniju održava prehranom, ali i treningom jer, po njegovu mišljenju, jedno bez drugoga ne ide. Zato Alen vježba četiri do pet puta tjedno i kaže da mu je to najbolji dio njegova novog života. </p>