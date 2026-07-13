Alenu Islamoviću u BiH otkazali koncert: Organizatori bijesni zbog njegovog nastupa u Srbiji

Organizacijski odbor 'Ljeta u gradu 2026' Grada Zavidovića odlučilo je otkazati koncert Alena Islamovića zbog njegovog nastupa u Kraljevu na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, prenosi srpski Telegraf.

- Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. srpnja u Kraljevu, na dan kada Bosna i Hercegovina i cijeli civilizirani svijet obilježavaju godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren - kazali su i dodali da zbog poštovanja prema žrtvama i neprimjerenog postupka pjevača, Islamoviću nije mjesto na manifestaciji njihova grada.

- Naša je obaveza čuvati dostojanstvo sjećanja na žrtve i pokazati da postoje vrijednosti od kojih ne odustajemo - dodali su. Iz istog razloga pjevača su kritizirali i mnogobrojni fanovi na društvenim mrežama.

Iz organizacije su istaknuli kako će na vrijeme obavjestiti javnost o novom izvođaču koji će nastupiti umjesto Islamovića.