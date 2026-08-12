Alessandra Ambrosio se zaručila

Anđelica Victoria's Secreta zaručila se za Bucka Palmera, australskog dizajnera nakita. Alessandra Ambrosio (45) na svom je Instagram profilu objavila fotografije zaruka na kojima Palmer kleči pred brazilskom manekenkom unutar srca iscrtanog u pijesku plaže.

- Odabrala bih tebe u ovom životu i u svakom drugom. Za vječnost, ljubavi moja - napisala je Ambrosio u opisu objave. U storyju je otkrila i kako su se zaručili prije četiri mjeseca, a na jednoj od fotografija se vidi Palmer kako manekenku podiže u zagrljaju, a u opisu stoji: Ništa nije bolje nego biti u tvom naručju.

Par je potvrdio svoju vezu u prosincu 2024., nakon što je manekenka Palmeru posvetila emotivnu rođendansku objavu. Kasnije tog mjeseca Ambrosio je objavila nekoliko romantičnih fotografija na kojima se ona i Palmer ljube na plaži Praia Brava u Brazilu. Početkom ova godine, Palmer je objavio pregled 2025. i posebno spomenuo manekenku, piše People.

Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio

- Kao kruna ove godine, pronašao sam i zaljubio se u nevjerojatnu partnericu, nekoga tko me svakodnevno nadahnjuje, s kim toliko uživam u običnim stvarima, nekoga tko u meni budi strast prema životu i čini sve ljepšim… Tako sam, tako sretan što sam te ponovno pronašao, moja ljubavi. Ne mogu biti zahvalniji - napisao je tada. Sljedećeg mjeseca otvorili su zajednički Instagram profil 'ourdream1111', na kojem dokumentiraju svoja putovanja diljem svijeta.

Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio

Ambrosio je bila zaručena za poduzetnika Jamieja Mazura, s kojim je bila u vezi od 2008. do 2018. godine. Bivši par ima dvoje djece, 17-godišnju kćer Anju i 14-godišnjeg sina Noaha. Palmer je bio u braku s Ashley Hart, sestrom Victorijine anđelice Jessice Hart. Vjenčali su se 2015., a razveli 2017. godine.