Alex Ognjena: Odstranili su mi tumor, sin mi je najveća potpora

Bivša domina Alex Ognjena progovorila je za Story.hr o borbi s bolešću, a nedavno je proslavila sinov 18. rođendan.

Foto: Instagram/ kolaž

Kako je rekla za Story, Alex su liječnici odstranili štitnjaču jer su pronašli tumor na njoj, no ispostavilo se i da ima tumorske tvorevine po cijelom tijelu.

- Nije mu bilo lako gledati me dok patim, znam da je morao i rano odrasti zbog svega što smo prošli (čak smo bili beskućnici jedno vrijeme) pa je i ovu situaciju podnio vrlo zrelo. Žao mu je jer zna tko sam i da to nema nikakve veze s onim kako sam prezentirana, ali razumije da je to moj put i da nemam problema s egom pa me to toliko ne dira - rekla je Alex i dodala kako joj je sin razlog i snaga koja je drži na ovom svijetu.

- Moj javni život je već godinama bio samo igrokaz pa se nismo time zamarali privatno, bili smo zauzeti stvaranjem lijepih uspomena - rekla je Alex.

Foto: Instagram/ kolaž

Najčitaniji članci