Alex Ognjena pokazala kako je izgledala prije deset godina...

Ognjena dosad nije javno pričala o povećanju grudi i usana pa nije poznato je li ih u međuvremenu korigirala. No jednom je prilikom istaknula kako se pomoću estetskog zahvata riješila klempavih ušiju

<p>Kantautorica <strong>Alex Ognjena</strong> (37) sada mami uzdahe brojnih muškaraca, ponajviše zbog svojih bujnih atributa. Međutim, Ognjena je pokazala pratiteljima kako nije uvijek tako izgledala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alex Ognjena tvrdi da je imala aferu s Borisom Rogoznicom</strong></p><p>Na društvenim mrežama objavila je fotografiju koja je nastala prije deset godina, na kojoj se vidi kako se Alex dosta promijenila u odnosu na danas. </p><p>- Drago mi je što sam ovdje - napisala je uz fotografiju sebe s 27 godina. Na fotografiji ima manje grudi i usnice.</p><p>Ognjena dosad nije javno pričala o povećanju grudi i usana pa nije poznato je li ih u međuvremenu korigirala. No jednom je prilikom istaknula kako se pomoću estetskog zahvata riješila klempavih ušiju. </p><p>- Nemam ništa protiv estetskih operacija, recimo imala sam klempave uši i to sam popravila. Zašto ne bih to operirala, ako me mučilo cijeli život? - rekla je Alex svojedobno. Smatra da bi svaka žena trebala 'srediti' na sebi ono što joj smeta, ako zbog toga ima manjak samopouzdanja.</p><p>Alex sada privlači pažnju gdje god se pojavi, posebice zbog provokativnog odijevanja i otkačenog stila. Muškarci joj se svakodnevno javljaju, što se ona ne ustručava objaviti na društvenim mrežama. </p><p>- Pozive na cugu odbijam jer se ne nalazim s nepoznatim muškarcima - naglasila je Alex više puta. </p>