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BIO NA WIMBLEDONU

Ali G se vratio: 'Kažu da se tenis bolje igra na travi. To je inače bezvezna verzija ping-ponga'

Piše Magdalena Mucić,
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Ali G se vratio: 'Kažu da se tenis bolje igra na travi. To je inače bezvezna verzija ping-ponga'
Foto: instagram
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Sacha Baron Cohen tribine na finalu turnira dijelio je s kraljevskom obitelji i kremom britanskog društva, no to ga nije spriječilo da snimi video za svoje fanove u kojem tenis opisuje kao lošu vrziju ping-ponga

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Sacha Baron Cohen i njegov alter ego, Ali G, pojavili su se na muškom finalu turnira u Wibledonu, 'prikladno odjeveni' - u bijelom sakou s bojama All England kluba i natpisom 'Official Da Championshipz Wimbledon Ganja Dealer' (Službeni diler trave wibeldonskog turnira). Look nije mogao proći ni bez prepoznatljivih narančastih sunčanih naočala. 

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- Kažu da se tenis bolje igra na travi, zato namjeravam prodati što je više moguće dok sam ovdje - kazao je Ali G u videu objavljenom na Instagramu u kojem se vidi da je gledateljima na tribinama nudio marihuanu. Inače, finale su došli gledati i članovi kraljevske obitelji, princ William i princeza Kate s djecom, Anna Wintour, Sienna Miller, Nicole Kidman, Tom Hiddleston... No to Ali G-ja nije spriječilo da snimi video u kojem tenis opisuje kao jako dosadan i kao lošu verziju stolnog tenisa, javlja Telegraph.

Baron Cohen poznat je kao ljubitelj tenisa, no ovoga puta mediji nagađaju kako je dolazak u njegovom najpoznatijem liku zapravo najava novog filma kojeg je snimio u tajnosti. 

Još uvijek ništa nije službeno potvrđeno, no Ali G je prošlog ljeta viđen u Oxfordshireu i SAD-u, navodno tijekom snimanja filma. Film bi trebao sadržavati intervjue s ljudima koji nisu znali da zapravo sudjeluju u humorističnom projektu, javio je nedavno Guardian.

Iako je Baron Cohen 2007. izjavio da su i Ali G i Borat Sagdiyev otišli u mirovinu, oba su se lika kasnije vratila, pa fanovi vjeruju da ih uskoro očekuje još jedan duhoviti Cohenov uradak.

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