Novi dan u vili na Tenerifeu donio je novi zaplet. Prije 'recoupleinga' islanderi su imala challenge u kojem su djevojke birale s kim se žele poljubiti. Tu je bilo iznenađenja
Alja ljubila Anthonyja, Lara je bila ljuta! Odlučila mu 'vratiti' pa se poljubila s Vukašinom
Novi challenge ponovo je donio nemir u 'Love Island' vilu. Djevojke su morale odgovarati iskreno na pitanja o drugim islanderima te ih polijevati vodom. A na kraju su morale odabrati dečka kojeg žele poljubiti.
Uglavnom su birale momke s kojima su u paru. Marija Tereza htjela je odabrati Jovana, ali je gađajući promašila te je pogodila Valentina. Na kraju se s njim strastveno ljubila, a sve je promatrala djevojka koja je s njim u paru - Drina.
- Mislim da su Valentin i Marija imali hot moment - rekla je.
Situaciju je odlučila dodatno začiniti Alja, koja je za ljubljenje odabrala Anthonyja. Njemu to nije smetalo pa su se strastveno ljubili.
- Stvarno me više boli briga. Nemam više energije ni strpljenja da sluša, dramu koja se događa - komentirala je Alja.
S druge strane, Lara je bila razočarana situacijom pa je odlučila 'vratiti' Anthonyju i za challenge odabrala Vukašina, s kojim se ljubila.
- Mislim da je time samo htjela napraviti Anthonyja ljubomornim što je iskreno baš djetinjasto i bezveze. Samo je sebi napravila problem.
Nakon svega, Anthony je s dečkima komentirao situaciju i rekao kako bi mu možda bilo lakše da Lara ode. I oni su mu sugerirali da je Alja možda bolji izbor. Došlo je vrijeme na 'recoupleing', odnosno stvaranje novih parova. Birali su momci.
Jovan je odabrao Mariju Terezu i rekao kako mu je pokazala da je zainteresirana za njega, dok su ostali dečki birali predvidljivo. Gašper je odabrao Mili, Valentin Drinu, Roberto Loren, Vukašin Taru, a posljednji je ostao Anthony.
- Moram slušati svoje srce - rekao je, dok su ispred njega bile Lara i Alja.
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