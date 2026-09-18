Alja ljubila Anthonyja, Lara je bila ljuta! Odlučila mu 'vratiti' pa se poljubila s Vukašinom

Novi challenge ponovo je donio nemir u 'Love Island' vilu. Djevojke su morale odgovarati iskreno na pitanja o drugim islanderima te ih polijevati vodom. A na kraju su morale odabrati dečka kojeg žele poljubiti.

Uglavnom su birale momke s kojima su u paru. Marija Tereza htjela je odabrati Jovana, ali je gađajući promašila te je pogodila Valentina. Na kraju se s njim strastveno ljubila, a sve je promatrala djevojka koja je s njim u paru - Drina.

Foto: Voyo

- Mislim da su Valentin i Marija imali hot moment - rekla je.

Situaciju je odlučila dodatno začiniti Alja, koja je za ljubljenje odabrala Anthonyja. Njemu to nije smetalo pa su se strastveno ljubili.

- Stvarno me više boli briga. Nemam više energije ni strpljenja da sluša, dramu koja se događa - komentirala je Alja.

Foto: Voyo

S druge strane, Lara je bila razočarana situacijom pa je odlučila 'vratiti' Anthonyju i za challenge odabrala Vukašina, s kojim se ljubila.

- Mislim da je time samo htjela napraviti Anthonyja ljubomornim što je iskreno baš djetinjasto i bezveze. Samo je sebi napravila problem.

Foto: Voyo

Nakon svega, Anthony je s dečkima komentirao situaciju i rekao kako bi mu možda bilo lakše da Lara ode. I oni su mu sugerirali da je Alja možda bolji izbor. Došlo je vrijeme na 'recoupleing', odnosno stvaranje novih parova. Birali su momci.

Foto: Voyo

Jovan je odabrao Mariju Terezu i rekao kako mu je pokazala da je zainteresirana za njega, dok su ostali dečki birali predvidljivo. Gašper je odabrao Mili, Valentin Drinu, Roberto Loren, Vukašin Taru, a posljednji je ostao Anthony.

Foto: Voyo

- Moram slušati svoje srce - rekao je, dok su ispred njega bile Lara i Alja.