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TJEŠILE JU CURE

Nova drama u 'Love Island' vili! Lara opet plače zbog Anthonyja: Samo traži svađu, ne mogu više

Piše Stela Kovačević,
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Nova drama u 'Love Island' vili! Lara opet plače zbog Anthonyja: Samo traži svađu, ne mogu više
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Foto: Voyo
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Pokrenula se rasprava o karanteni 2020. godine. Svi su se prisjećali gdje su bili prije sedam godina pa je tako i Lara rekla da misli da je bila šesti ili sedmi razred osnovne škole. To je iznenadilo Anthonyja

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Odnosi u vili 'Love Islanda' ne miruju. Između Anthonyja i Lare ponovo je došlo do trzavica, a to su vidjeli svi islanderi. Počelo je iz jednostavnog razgovora između svih kandidata u dnevnoj sobi, a eskaliralo u pravu dramu.

Naime, pokrenula se rasprava o koroni i karanteni 2020. godine. Svi su se prisjećali gdje su bili prije sedam godina pa je tako i Lara rekla da misli da je bila šesti ili sedmi razred osnovne škole.

Foto: Voyo

Anthony nije trebao ništa niti komentirati, a ona je vidjela njegov izraz lica. Maknuo je i ruke s nje.

- Kako me nerviraš, mrš - odbrusila mu je i bacila jastuk na njega. On je komentirao da se ponaša djetinjasto. Nakon prepiranja, rekao joj je da se ponaša djetinjasto.

Lara je nakon toga otišla u sobu i počela plakati. No nije bila sama, počele su ju tješiti Tara, Drina i Loren.

Foto: Voyo

- Ne razumijem zašto ga to toliko smeta, da sam mlađa samo tri godine. Kao da je 10! Zašto si onda sa mnom - govorila je kroz plač pa nastavila: 'Samo traži svađu! Ja ne mogu više, majke mi'.

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Tara joj je govorila da Anthony nije tako mislio, već da je to rekao bez razmišljanja.

Foto: Voyo

- Konstantno mi govori da voli starije. Pa onda budi sa starijom, ne zanima me - plakala je, a djevojke su ju počele grliti. Istaknula je da je pukla jer on stalno ističe razliku u godinama između njih i kako mrzi kad ju muškarac rasplače.

I Anthonyja je ovo iznerviralo pa je rekao: 'Ona ima 19 godina, a ja imam 22. To meni u glavi ne zvuči dobro'.

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- Ovo nije prvi put da je to napravila. Prvi put je to napravila Jovanu, a sad meni. Nisam joj ja Jovan. Ako ti se sviđam, daj barem da pričamo 1:1 - rekao je.

Foto: Voyo

Na početku emisije, dao je do znanja Alji koja ga je odabrala sinoć za svoj par da ne zna kako će ostati u vili u slučaju da Lara izađe. Otkrio joj je i da mu je ona ipak broj jedan. No čini se kako se to poljuljalo.

Foto: Voyo

Navečer je bio pidžama party, tema koju su odabrali gledatelji, a u jednom trenutku su se Anthony i Lara povukli i nasamo pričali. On je kasnije u kameru komentirao:

Foto: Voyo

- Ako će ona priznati da mora promijeniti neke stvari, to je okej. Ali iskreno, ako se to ne promijeni uskoro. Sljedeći bombshell koji dođe, a ja im se svidim, neću im reći da me ne biraju.

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