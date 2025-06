Alka Vuica o majčinstvu: 'Bilo je teško. Plakala bih svaki put kad bih ga ostavila zbog koncerta'

Kad Alka Vuica govori, ne štedi ni riječi ni emocije. U gostovanju u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u, proslavljena glazbena autorica i pjevačica najavila je svoj tulum na Šalati ove nedjelje, otkrila detalje novog albuma, prisjetila se teških dana kao samohrana majka, podijelila svoj pogled na današnju glazbenu scenu i jasno poručila kolegama: "Imam deset hitova u rukavu. I znam tko ih treba pjevati. Ako me poslušaju, ne gine im hit".

- Šalata mi je oduvijek bila san. Tamo sam proklizala kad sam dolazila kod tete. Stvarno nema ljepšeg ljetnog prostora. Apeliram na Grad da konačno srede tribine, da svi možemo uživati u glazbi pod zvijezdama kako i dolikuje - rekla je Alka.

Osim proslave 64. rođendana i 40 godina karijere, u nedjelju će slaviti i izlazak novog albuma "Ljubavnik".

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

- Album sam slagala po svom osjećaju. Preslušavala sam pjesme i rasporedila ih onako kako mislim da treba. Danas to možda nije presudno, ali meni redoslijed ima značenje. Nikad mi se nije dogodilo da na pretposljednje mjesto stavim pjesmu koja će biti hit - objašnjava.

Kao autorica stihova za najveće hitove mnogih glazbenih zvijezda, Alka je ispisala povijest hrvatske i regionalne glazbene scene. Pisala je za Josipu Lisac, Severinu, Tajči, Mladena Grdovića, Ninu Badrić, Sandija Cenova, Borisa Novkovića, Vladu Kalembera, Nenu Belana... I svi će oni, kao Alkini gosti, stati s njom na pozornicu Šalate.

Posebno se osvrnula na suradnju s Lisac.

- Kad mi je Josipa prvi put dala da joj napišem cijeli album, bila sam autor svih deset tekstova na ‘Hoću samo tebe’. To mi je otvorilo sva vrata. Naša suradnja traje i danas.

U razgovoru se dotaknula i majčinstva, koje je opisala kao glavni pokretač njezine karijere.

- Mislim da me majčinstvo gurnulo naprijed. Kad sam rodila Ariana, postala sam ambicioznija. Htjela sam više. Htjela sam stvarati, graditi, ostaviti nešto. A bilo je teško. Često sam putovala dok je bio malen, nastupala i vraćala se u Umag. Svaki put kad bih ga ostavila zbog koncerta, plakala sam - priznala je za Happy FM.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Danas je Arian i njezin glazbeni suradnik.

- Arian mi često pomogne u miksanju i masteriranju pjesama. On zna složiti ritam kao nitko. S Hiljsonom smo napravili jednu trap stvar, bit će to zanimljivo čuti - najavila je.

Alka nije zaobišla ni stanje na današnjoj glazbenoj sceni.

- Danas umjetna inteligencija može napisati bolje tekstove od nekih koji se vrte. Sve se svodi na rimu, bez značenja. Meni je važna poruka, osjećaj, emocija. Volim kad tekst ima težinu - poručuje.

Iskreno je govorila i praštanju: "Ja mogu oprostiti i uvijek dam ljudima priliku, iako to često znači da mi ponovno zabiju nož u leđa. I to je užasno. To je nešto što treba naučiti prepoznati i prestati raditi. Meni je jako teško brisati ljude iz života, volim opraštati. Na kraju krajeva, kršćanka sam, kršćanski je opraštati".

"Izjavili ste da nikad ne biste prevarili partnera, a biste li vi ikad mogli oprostiti prevaru?"; upitao ju je Dino, na što je odgovorila: "Mogla bih oprostiti, i oprostila sam".

Na pitanje kako bi se opisala u tri riječi, Alka kaže: "Duhovita, iskrena i borbena. To me sažima".