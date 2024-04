Alka Vuica objavila novi plakat za kampanju: 'Sva moja lica'

Pjevačica i autorica Alka Vuica (62) izlazi 17. travnja na parlamentarne izbore kao kandidatkinja na 15. listi koalicije Rijeke pravde u VI. izbornoj jedinici. Jučer je objavila novi predizborni plakat na kojem pozira u crvenoj haljini, a odlučila se našaliti na svoj račun. Osvrnula se na svoju fotošopiranu fotku sa svog prethodnog plakata...

- Sva moja lica - napisala je Alka u opisu objave na društvenim mrežama.

Nakon što je objavila svoj drugi predizborni plakat, mnogi su je prozvali da je pretjerala s fotošopom. Pisali su da joj je u uređivanju fotografije pomogao Marko Grubnić, a onda im je Alka i odgovorila i objavila neuređenu verziju fotografije.

Foto: Instagram

- Bez photoshopa! Napali su me svi da me uredio Marko Grubnić… I moram priznati da je to istina - napisala je pjevačica.

Vuica je zbog fotošopiranog lica na predizbornom plakatu pokrenula lavinu negativnih komentara.

- Da nisam pročitala ime, ne bih znala o kome se radi - pisali su joj pratitelji.