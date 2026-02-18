Obavijesti

ČVRST STAV

Alka Vuica odlučila: 'Odričem se poroka, alkohola, cigareta...'

Piše Anamarija Burazer,
Alka Vuica odlučila: 'Odričem se poroka, alkohola, cigareta...'
Foto: Luka Antunac/Pixsell

Pjevačica Alka Vuica otkriva čega se ove godine odriče u korizmi...

Dan nakon što je javnost doznala da će Alka Vuica postati baka, pjevačica je na Net.hr otkrila kako gleda na korizmu, četrdesetodnevno razdoblje posta, pokore i duhovne priprave za Uskrs, i čega se odlučila odreći.

U Hrvatskoj je među najčešćim oblicima korizmenog odricanja bilo suzdržavanje od alkohola, cigareta i obilne hrane, što je mnogima predstavljalo veliki izazov. Ipak, pristupi su bili različiti, pa su i poznate osobe imale podijeljena mišljenja o toj praksi.

Foto: Instagram

Svoje stavove iznijele su pjevačice Alka Vuica i Jasna Zlokić, otkrivši kako su doživljavale korizmeno odricanje i kakvo je značenje imalo u njihovu životu. Alka Vuica istaknula je da je korizmu shvaćala ozbiljno i da se redovito nečega odricala.

Foto: Viviana Lokmer Šurina/Pixsell

- Uvijek se nečega odreknem. Jer smatram da su postovi potrebni. Mislim da je to jako dobro. Već godinama se držim korizme te se uvijek odreknem alkohola i nekakvih gozbi. Nekako se mirnije živi u korizmi. Mislim da je tih 40 dana nekakvog posta jako zdravo za organizam i da se toga treba pridržavati - kaže Alka.

Objasnila je i što je za nju konkretno značilo odricanje.

- Odričem se poroka. Alkohol, cigarete i pretjerivanje u hrani - rekla je Alka.

Naglasila je i važnost takve odluke.

- Odricanje jača karakter, jača duh. A i to je užasno zdravo. Ja sam zaista pobornik toga, 40 dana u korizmi treba se odreći - dodala je.

Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici Kulture
Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici Kulture | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

S druge strane, Jasna Zlokić imala je drukčiji pogled i nije prakticirala korizmeno odricanje.

- A to ne prakticiram. Ako je to nužno za moje zdravlje i da to moram, onda da. Ali ne smatram potrebnim - da bih se nečega odrekla. Ne, ne odričem se ničega - rekla je Jasna Zlokić, pa nastavila: “Nikad se ni prije nisam odricala. Jedino ako mi je zdravlje nalagalo da moram. Netko apstinira od alkohola u toj korizmi, svašta čujem... Muškarci prestaju piti pivo, pa tako te neke banalnosti. A ako je u zdravstvene svrhe, onda ne treba čekati korizmu, nego treba voditi računa o sebi cijelu godinu”. 

