Sin Alke Vuice i zaručnica Dora Šitum čekaju bebu: 'Naše će dijete biti jako voljeno...'

Nakon što je Alka Vuica nedavno iznenadila javnost izjavom da njezin sin planira vjenčanje, mnogi su se zapitali tko je žena koja je osvojila srce producenta Arian Vuica. Ljubavna priča s akademskom slikaricom Dora Šitum odvijala se u privatnosti, no sada je par odlučio podijeliti još jednu radosnu vijest – uskoro postaju roditelji.

Kako su ekskluzivno otkrili za Story, Dora i Arian s nestrpljenjem iščekuju dolazak bebe početkom srpnja. Par očekuje dječaka, a iako ime još nije odabrano, slažu se da će odluka doći spontano, u pravom trenutku.

"Evo, već se lagano širi vijest i nemamo što skrivati - čekamo bebu i jedva čekamo da nam dođe. Termin je početkom srpnja pa imamo još vremena da se dobro pripremimo", rekla je Dora, ističući kako se oboje raduju novoj životnoj ulozi.

Sreća se prelila i na širu obitelj, buduće bake, Alka i Dorina majka Sanja, koji već sada s posebnom emocijom iščekuju prinovu.

"Naše će dijete biti jako voljeno i imat će sve na svijetu", dodala je Dora, otkrivajući da ju je upravo Alka, kroz profesionalnu suradnju, i upoznala s Arianom.

Njihov prvi susret dogodio se prošle godine, no tek nekoliko mjeseci kasnije, tijekom jednog iskrenog razgovora, shvatili su da se među njima događa nešto posebno. Od tog trenutka sve je krenulo prirodno i bez kalkulacija, a druženje je vrlo brzo preraslo u ozbiljnu vezu.

Zaruke su uslijedile nedavno, a Dora priznaje da ju je prosidba potpuno iznenadila.

"Bilo je simpatično, malo nespretno i jako emotivno. Nisam dvojila ni sekunde", govori 28-godišnja umjetnica.

Iako se vjenčanje još ne planira u detalje, par zna što ne želi klasičnu i strogo tradicionalnu ceremoniju. Umjesto toga, zamišljaju opušteno slavlje prožeto umjetnošću, glazbom i prijateljima iz kreativnih krugova, što savršeno odražava njihov stil života.Dora, osim što je akademska slikarica, uspješno gradi karijeru i kao vizažistica na Novoj TV te u svom Beauty & Art Studiju spaja šminku i umjetnost.