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Alka Vuica pozirala je u naručju svjetski slavnog glazbenika, veže ih dugo prijateljstvo

Piše 24sata,
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Alka Vuica pozirala je u naručju svjetski slavnog glazbenika, veže ih dugo prijateljstvo
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Foto: Instagram
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Kantautorica se tijekom boravka u Italiji susrela se s dugogodišnjim prijateljem

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Kantautorica Alka Vuica ovih dana uživa u Veneciji, gdje se susrela s dugogodišnjim prijateljem Simonom Le Bonom, legendarnim frontmenom kultnog britanskog benda Duran Duran.

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Alka i Simon družili su se uoči nastupa Duran Durana u Italiji. Kultni britanski bend uskoro će nastupiti u Villi Manin, a prije izlaska na pozornicu Le Bon se prošetao Venecijom s dugogodišnjom prijateljicom.

Foto: Instagram

Da njihovo prijateljstvo traje godinama, Alka je otkrila i ranije u nekoliko intervjua. Prisjetila se kako su se svojedobno kupali goli na Brijunima tijekom plovidbe Simonovom jahtom Wild Tiger, a otkrila je i da frontmen Duran Durana obožava njezine kulinarske specijalitete.

- Simon Le Bon je veliki prijatelj Vuka Veličkovića, oca mojega sina. Dok su bili na vrhuncu slave, Simon se odselio iz Londona u Pariz i bio je prvi susjed Vukovih roditelja. Ostali su prijatelji. On je snimio i dokumentarac o bendu - ispričala je svojedobno hitmejkerica.

Foto: Instagram

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