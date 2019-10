Almira iz 'Plesa sa zvijezdama' dobila unuku: Postala sam baba

Ljudi postala sam baba🤪😂👍😇Sara je rodila malu🤪(4,280💪) Doru ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#konačnogotovo #veseliisretni #največibebačnasvijetu💪

A post shared by Almira Osmanović (@osmanovic.almira) on Oct 23, 2019 at 11:03am PDT