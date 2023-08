Alok stiže u Hrvatsku, zabavljat će partijanere na Krku: Glazbom se počeo baviti već sa 10 godina

Reći da je neko rođen da stvara glazbu ili mijenja svijet pomalo je kliše. Ali ako vaše ime na Sanskrtu znači svjetlost, roditelji su vampioniri dance muzike u Brazilu, humanitarni rad je vaša strast i želite da vas po djelima pamte, a uživate status DJ superstara i rangirani ste kao #4 na svijetu, pritom imate više od 70 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i preko 5 milijardi streamova globalno, a onako usput imate i svoju video igru, onda je nekako logično da je u ovom slučaju opravdano reći kako je “viša sila” umiješala prste.

Za slučaj da je nakon ovih fun facts, ali i višemilijunskih nastupa, u Sao Paolu i Fortalezi, ostao i tračak sumnje da je Alok Petrillo najveća i najkompaktnija EDM zvijezda svih vremena, brazilski superstar će to rado potvrditi i po treći put. Naime, nakon što 19. kolovoza napravi ogroman party za najvrelije ljeto na Jadranu i ujedno spusti zavjesu na Sea Dance in Exile na otoku Krku, ova globalna megazvijezda i nagrađivani filantrop i humanist, organizirati će za svoj 32. rođendan, besplatnu “zabavu stoljeća” na Copacabani.

Foto: PROMO

Glazba je bila put već u djetinjstvu

Bilo da je riječ o glazbenoj ekstazi i energiji s drugog svijeta koju donose njegovi nastupi uživo, ili pokretanju značajnih filantropskih projekata Alokova posvećenost isijava na svakom koraku. Čvrsto vjeruje da kada se bavimo svojim strastima, možemo stvoriti bolji svijet za sebe i one oko nas. S 10 godina prvi put se zainteresirao za to kako se rade remiksi. S 12 on i njegov brat blizanac otisnuli su se u profesionalne vode, pod budnim okom ponosnih roditelja, koji su ih “navukli” na psytrance, dok s 19 kreće u solo vode, da bi samo dvije godine kasnije stekao svjetsko punoljetstvo u svakom smislu te riječi.

Istančane producentske vještine umjetnika koji ispisuje nova pravila plesne glazbe, kreirale su obožavane hitove kao što su „Don’t Cry For Me“ s Jasonom Derulom, „In My Mind“ s Johnom Legendom, „Don’t Say Goodbye“ s Tove Lo i Ilkay Sencan, „Work With My Love” s Jamesom Arturom, „Hear Me Now“, „Deep Down“, remiks teme iz Netflixove hit serije Squid Game, ali i najskorije "Car Keys," s Avom Max, koja je za kratko vrijeme postala prava ljetna himna. Možda manje poznato, ali ne i manje važno - Alok je postigao ogromnu slavu u svijetu video igara kao lik, sa svojim imenom, u veoma popularnoj „Free Fire“, rame uz rame sa Cristianom Ronaldom i Justinom Bieberom.

Foto: PROMO

Velika strast za glazbom

Bez sumnje, talenta, strast za glazbom i neodoljiv šarm, samo su neki od razloga zbog kojih su se mnogi zaljubili u njega, ali ono što ga izdvaja od ostalih je njegova duboka posvećenost filantropskim pothvatima i ciljevima za koje se pasionirano zalaže.

Od samog starta, misija ovog glazbenog Jedija iz Brazila je da promijeni svijet nabolje, i uz to da prenese snagu muzike i utjecaj koji ona može imati na pojedinca i zajednice. Doživio je duboko iskustvo s 24 godine kada se povezao s narodom Yawanawa. Ovaj susret inicirao je njegovo poštovanje prema prirodi i ovom domorodačkom narodu koji čini samo 5% globalne populacije, ali je odgovoran za očuvanje 80% globalnog biodiverziteta.

Ovo ga je ujedno i pokrenulo da lansira impresivan projekt i kampanju o klimatskim promjenama s UN-om, pod nazivom „The Future is Ancestral“, koji sadrži radionice, panele i konferencije o održivosti i zaštiti životne sredine. U sklopu kampanje ponovo je ušao u povijest, i to kao prvi glazbenik koji je održao nastup na krovu sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku, zajedno s predvodnicima domorodačkih plemena. U drugoj polovici godine objavit će i album istog naziva, koji će donijeti svete domorodačke pjesme. Prihod od albuma bit će doniran autohtonim zajednicama.

Foto: PROMO

Institu s naglaskom na siromašnu djecu i oboljelima od raka

Prije dvije godine osnovao je Instituto Alok, koji upravlja velikim filantropskim projektima u Brazilu i Africi. Institut je do danas donirao više od 10 milijuna dolara društvenim i ekološkim projektima širom svijeta, s posebnim naglaskom na siromašnu djecu u Africi, ali i Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (GRAACC) - brazilsku organizaciju koja se brine o djeci i adolescentima oboljelima od raka. Nedavno je bio dio revolucionarnog Global Citizen Live serije nastupa širom svijeta, s imenima poput Billie Eilish, BTS i Eltonom Johnom, koji se prenosio iz prašume Amazone zajedno s domorodačkim narodom Guarani kao podrška u borbi protiv siromaštva i klimatskih promjena. Za svoj humanitarni rad dobio je i prestižno priznanje na Better World Fund Gala, na ovogodišnjem festival u Cannesu.

- Ne pratim brojke, ne ganjam popularnost i slavu. Težim tome da napravim nešto bitno, jer slava je zamka. Puno ljudi postane poznato, i sljedećeg dana, budu zaboravljeni… Želim napraviti nešto značajno po čemu će me ljudi sutra pamtiti, čak i ako ne budem više uspješan. Želim napraviti nešto posebno dok sam ovdje, na Zemlji - rekao je Alok u nedavnom razgovoru za medije.

Kao šlag na torti ove uspješne godine, besplatno će za svoj rođendan, 26. kolovoza, održati, kako se predviđa, najveći nastup u svom životu, ili “spektakl stoljeća”, prema pisanju brazilskih medija, i to na čuvenoj Copacabani, u Rio de Janeiru. Nastup, koji će uključivati ogromnu piramidu od 30m i neviđenu igru svjetlosnih efekata i lasera, održava se povodom godišnjice hotela Copacabana Palace, jednog od najpoznatijih mjesta u Riju. Izbor je pao na plažu Copacabana da bi se „odala počast prošlosti i inspirirala budućnost“. A kako bolje, nego s najvećom brazilskom glazbenom zvijezdom koji je svojim radom i uvjerenjima vječna inspiracija mnogima diljem svijeta.

Sea Dance in Exile na otoku Krku

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori, a specijalna edicija pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, bit će održana od 17. do 19. kolovoza, u klubu Diamond smještenom u Malinskoj na otoku Krku.

Program će u četvrtak, 17. otvoriti francuska globalna senzacija Willy William uz podršku Lady Lee, Viiita i Vanjanje. U petak 18. za pult Diamonda stižu house velemajstor Fedde Le Grand praćen s Mikom Valeom, Yakkom i Dominique, dok će završne večeri, 19. kolovoza otokom Krkom dominirati brazilski elektronski čarobnjak Alok uz kojeg nastupaju duo Vanillaz, Ryu & Dante te Dominique i Vanjanja.