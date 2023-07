Cijene na EXIT-u: Za reciklažu se dobije gratis pivo, pića i hrana puno pristupačniji nego kod nas

Posjetitelji iz cijelog svijeta 'okupirali' su Petrovaradinsku tvrđavu na četiri dana kako bi tulumarili na EXIT festivalu. Iz cijelog grada može se čuti glazba na 40 pozornica i vidjeti light show koji prati svaki nastup. Samo prvi dan festivala se okupilo čak više od 40 tisuća ljudi, a drugi dan i više od 50 tisuća. Uz odličnu atmosferu na koncertima, organizatori su se pobrinuli da posjetitelji festivala ne ostanu žedni, ali ni gladni.

Sustav plaćanja na festivalu je takav da svoje novce posjetitelji uplaćuju na posebno napravljene kartice te se samo s njima može plaćati na festivalu. Na svakom koraku, pored svake pozornice, nalazio se šank s pićem. Dalo se primijetiti da se najviše naručivalo pivo, koje se moglo naći po cijeni od 3,40 pa do 3,83 eura. Za one koji pak ne vole popiti čašu hladnog točenog piva, u ponudi je bilo i crno vino koje su mogli uzeti za 2,98 eura. Ljubitelji žestokog pića mogli su popiti Gorki list po cijeni od 2,55 eura, a na nekim štandovima u ponudi su bile akcije tri plus jedan za gin i tonic. Naravno, u ponudi su se našli i sokovi, oni gazirani, a svi su se prodavali za 2,98 eura..

Foto: PROMO

U slučaju da je netko na svoju EXIT karticu htio uplatiti novce putem Visa kartice, tada mu je bio omogućen popust na svim štandovima pa tako i na onima s pićem. Posjetitelji s pogodnostima pivo su plaćali nešto više od 2,56 eura, sokove 2,68 eura, isto kao i vino.

Od hrane se na festivalu moglo naći baš sve, od pizze, tjestenine, mini peciva pa sve do mesa s roštilja. Tjestenina se na štandu prodavala za nešto više od 6,82 eura, a za sve dodatke - sir, papričice i slično, ljudi su morali izdvojiti oko 1,71 eura. Ponuda mini peciva bila je raznolika, nudile su se one s punjenjem od sira, pizze, šunke i sličnog. Cijena za 100 grama mini peciva bila je 1,28 eura.

Foto: PROMO

Na brojnim štandovima posjetitelji su mogli pojesti i hamburger, a cijene su se kretale od 8,10 eura pa do 8,95 eura. Uz sve ostalo mogle su se naručiti i palačinke za 3,41 eura ili komad pizze po istoj cijeni.

Svi posjetitelji mogli su sudjelovati i u raznim akcijama u kojima bi mogli dobiti besplatno piće. Tako su za jednu limenku Heineken piva tražili da im se donese sedam plastičnih čaša, kako bi se smanjilo nanošenje smeća na festivalu.

Foto: PROMO

Sve u svemu, ponuda na festivalu zaista je raznolika, a cijene su realne, onakve kakve inače budu na festivalima.