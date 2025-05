Alphaville sprema spektakl u Zagrebu: Stižu na Velesajam!

Ljubitelji glazbe imaju posebna razlog za slavlje jer će legendarni njemački synth-pop bend Alphaville, poznat po bezvremenskim hitovima "Forever Young" i "Big in Japan", 5. rujna 2025. održati pravi glazbeni spektakl u srcu Zagreba na Zagrebačkom Velesajmu (Paviljon 9).

Osnovani 1982. godine, obilježili su desetljeće hitovima koji su i danas nezaobilazni na radijskim valovima i plesnim podijima. Već prvi album Forever Young lansirao ih je među zvijezde i postao nezaobilazan u glazbenoj kulturi tog desetljeća, a pjesme poput "Sounds Like a Melody", "Dance with Me" i "Jerusalem" dodatno su učvrstile njihov status jednog od najutjecajnijih bendova generacije.

Foto: THORSTEN SAMESCH

Dok su mnogi bendovi 1980-ih bili poznati po plesnim ritmovima i estetskoj raskoši, Alphaville je izgradio jedinstveni identitet prožimajući svoju glazbu egzistencijalnim i poetskim temama. Oni nisu stvarali glazbu samo za plesne podije, njihova djela su odražavala razmišljanja o vremenu, smrtnosti, snovima i prolaznosti slave.

Ova filozofska dimenzija izdvaja Alphaville od mnogih njihovih suvremenika. Oni su dokazali da synth-pop može nositi istu težinu kao bilo koja rock balada ili folk himna. Privlačili su slušatelje koji su plesali, ali i razmišljali.

Foto: THORSTEN SAMESCH

24sata i Imagis otvaraju spektakularnu sezonu evenata. Drugi koncert u nizu koji će se održati je upravo Alphaville. Zagreb će 5. rujna postati epicentar glazbene nostalgije, ali i mjesto okupljanja svih ljubitelja vrhunske glazbe i nezaboravne atmosfere. Ulaznice za koncert mogu se nabaviti putem platforme Entrio.