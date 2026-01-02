Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog petka 2. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...

Divlje pčele 

RTL, 20:15

Ante oklijeva dati blagoslov novom paru - Terezi i Vici. Čavka i Marko pokušavaju maknuti sumnju sa sebe za napad na Ivicu. Zora posjećuje Cvitu u kući Vukas. Tamo je dočeka neprijateljski nastrojena Mirjana, ali i Nikola, za kojeg osjeća samo ljubav. Katarina i Badurina odlaze kod odvjetnika kako bi doznali istinu o tužbi.

BINDŽAJ I STRIMAJ Serija 'Smjena' je istinita priča o prvim policajkama u Švedskoj
Serija 'Smjena' je istinita priča o prvim policajkama u Švedskoj

La Promesa 

HRT1, 13:20

Suočena s Eugenijinim prijetnjama, Leocadia se udruži s Lorenzom kako bi je pokušala maknuti s La Promese. Curro i Lope traže novac kako bi otišli u kockarnicu razgovarati s Basilijem. Toño se vrati prebijen - napali su ga razbojnici i ukrali novac i auto obitelji Luján.

Chicago P.D. 

RTL2, 19:40

Tim istražuje slučaj nestale osobe, a Voight mora birati: držati se pravila ili raditi na svoj način. U međuvremenu, Burgess otkriva da je trudna. Ruzek je otac pa se pita treba li zadržati dijete ili ne.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Bogu iza nogu 

NOVA TV 18:10

Spletom nes(p)retnih okolnosti, u selu nastane lančani sudar: u Đurin auto zabije se župnik s autom koji je posudio od nadbiskupije, a u župnikov posuđeni auto zabije se načelnik sa svojim autom.

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

Direktorica farmaceutske tvrtke za medicinski kanabis, Michaela Albrecht, završava u EKH-u s teškim ozljedama nakon napada. Istraga vodi ravno u svijet rastuće industrije proizvoda na bazi kanabisa.

Foto: HRT

Cacau

HRT1 12:30

Marco se iznenadi kad čuje od Manuela da su radnici otvorili zaključanu sobu nekom tko je došao u kuću. Valdemar je zabrinut zbog djeteta, probudi Reginu i odveze je u bolnicu. Salomão, Júlia i Vitória shvate da Marco nešto krije kod kuće.

