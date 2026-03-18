Amanda Bynes izašla s dečkom, ali svi gledaju samo jedno

Dok je s dečkom u utorak kupovala sladoled, glumica Amanda Bynes (39) izgledala je osjetno mršavije nego prije. Bivša dječja zvijezda izgubila je oko 15 kilograma, a ranije je i sama priznala da je koristila Ozempic, lijek koji je posljednjih godina postao popularan za mršavljenje. Fotografi su je snimili u zapadnom dijelu Los Angelesa, a ležerna kombinacija dodatno je naglasila njezinu novu figuru.

Nutricionistica Monica Partier za Daily Mail komentirala je kako se čini da Bynes kontinuirano gubi kilograme.

- Čini se da je oko dva kilograma mršavija nego prošli mjesec, što znači da lijekovi za mršavljenje zaista djeluju na nju. Procjenjujem da je u godini dana izgubila oko 16 kilograma i pretpostavljam da sad nosi konfekcijski broj 34 - rekla je.

Dodala je kako takvi lijekovi ne djeluju jednako na sve, ali da u njezinom slučaju očito daju rezultate.

- Ne djeluju svi lijekovi za mršavljenje tako dobro, to stvarno ovisi o lijeku i osobi. Ponekad se jednostavno ne podudaraju, a ponekad da. Očito je da lijekovi koje Amanda koristi dobro odgovaraju. Također izgleda zdravo, sa sjajnom kožom, što sugerira da se pravilno hrani. A budući da nema viška kože na rukama ili oko vrata, vjerojatno često vježba kako bi zategnula tijelo dok gubi na težini. Čini se da radi sve kako treba - objasnila je.

Istaknula je i da bi novu težinu mogla zadržati i nakon prestanka uzimanja lijeka, ali uz disciplinu.

​- Sve dok se hrani obrocima bogatim proteinima i povrćem, s malo prerađene hrane, malo mliječnih proizvoda i gotovo bez šećera, trebala bi moći ostati vitka i nakon što prestane s lijekovima. Postoji način da se održi gubitak težine, samo mora biti ustrajna - dodala je.

Amanda je bila jedna od najperspektivnijih mladih zvijezda, najpoznatija po filmovima 'Sve što djevojka može poželjeti', 'Ljubavni brodolom' i 'Ona je najbolja', ali posljednjih godina više se pisalo o njezinim problemima nego o karijeri. Borila se s mentalnim zdravljem i ovisnostima, a neko vrijeme bila je i pod majčinim skrbništvom koje joj je ukinuto 2022.

Ranije je priznala da je dio kilograma dobila zbog depresije, ali danas se osjeća bolje i fokusirana je na zdrav način života. Osim fizičke transformacije, podvrgnula se i blefaroplastici, zahvatu uklanjanja viška kože s očnih kapaka, za koji kaže da joj je podigao samopouzdanje. Iako se povukla iz glume, nedavno je otkrila novi interes, glazbenu produkciju.