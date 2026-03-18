Obavijesti

Show

Komentari 1
NEŠTO JE DRUKČIJE

Amanda Bynes izašla s dečkom, ali svi gledaju samo jedno

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Amanda Bynes izašla s dečkom, ali svi gledaju samo jedno
6
Foto: PROFIMEDIA

Fotografi su glumicu snimili u Los Angelesu, a njezin izgled ponovno je pokrenuo rasprave

Admiral

Dok je s dečkom u utorak kupovala sladoled, glumica Amanda Bynes (39) izgledala je osjetno mršavije nego prije. Bivša dječja zvijezda izgubila je oko 15 kilograma, a ranije je i sama priznala da je koristila Ozempic, lijek koji je posljednjih godina postao popularan za mršavljenje. Fotografi su je snimili u zapadnom dijelu Los Angelesa, a ležerna kombinacija dodatno je naglasila njezinu novu figuru.

FOTO Sjećate li ih se? Evo gdje su danas ove dječje zvijezde...

Nutricionistica Monica Partier za Daily Mail komentirala je kako se čini da Bynes kontinuirano gubi kilograme.

- Čini se da je oko dva kilograma mršavija nego prošli mjesec, što znači da lijekovi za mršavljenje zaista djeluju na nju. Procjenjujem da je u godini dana izgubila oko 16 kilograma i pretpostavljam da sad nosi konfekcijski broj 34 - rekla je.

EXCLUSIVE: Amanda Bynes and Boyfriend Zachary Khan Head Out For a Sweet Treat in Los Angeles
Foto: TheImageDirect.com

Dodala je kako takvi lijekovi ne djeluju jednako na sve, ali da u njezinom slučaju očito daju rezultate.

- Ne djeluju svi lijekovi za mršavljenje tako dobro, to stvarno ovisi o lijeku i osobi. Ponekad se jednostavno ne podudaraju, a ponekad da. Očito je da lijekovi koje Amanda koristi dobro odgovaraju. Također izgleda zdravo, sa sjajnom kožom, što sugerira da se pravilno hrani. A budući da nema viška kože na rukama ili oko vrata, vjerojatno često vježba kako bi zategnula tijelo dok gubi na težini. Čini se da radi sve kako treba - objasnila je.

EXCLUSIVE: Amanda Bynes and Boyfriend Zachary Khan Head Out For a Sweet Treat in Los Angeles
Foto: TheImageDirect.com

Istaknula je i da bi novu težinu mogla zadržati i nakon prestanka uzimanja lijeka, ali uz disciplinu.

​- Sve dok se hrani obrocima bogatim proteinima i povrćem, s malo prerađene hrane, malo mliječnih proizvoda i gotovo bez šećera, trebala bi moći ostati vitka i nakon što prestane s lijekovima. Postoji način da se održi gubitak težine, samo mora biti ustrajna - dodala je.

Amanda Bynes hosts art event in LA with Austin Babbitt, supported by Noah Cyrus
Foto: MOWE

Amanda je bila jedna od najperspektivnijih mladih zvijezda, najpoznatija po filmovima 'Sve što djevojka može poželjeti', 'Ljubavni brodolom' i 'Ona je najbolja', ali posljednjih godina više se pisalo o njezinim problemima nego o karijeri. Borila se s mentalnim zdravljem i ovisnostima, a neko vrijeme bila je i pod majčinim skrbništvom koje joj je ukinuto 2022. 

Ranije je priznala da je dio kilograma dobila zbog depresije, ali danas se osjeća bolje i fokusirana je na zdrav način života. Osim fizičke transformacije, podvrgnula se i blefaroplastici, zahvatu uklanjanja viška kože s očnih kapaka, za koji kaže da joj je podigao samopouzdanje. Iako se povukla iz glume, nedavno je otkrila novi interes, glazbenu produkciju.

AFP/Pixsell
AFP/Pixsell | Foto: AFP/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026