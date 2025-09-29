Obavijesti

AMERIČKI REPER

'Ambasador sreće' Snoop Dogg vraća se na Olimpijske igre

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Craig Strobeck/REUTERS

Američki reper Snoop Dogg ponovno će uveseljavati pratitelje Zimskih olimpijskih igara u Italiji

Nakon popularnih nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, Snoop Dogg sudjelovat će na Zimskim olimpijskim igrama koje će se održavati u Milanu i Cortini od 6. do 22. veljače 2026. godine. Američki reper vraća se kao 'ambasador sreće' i dio NBC-jevog televizijskog tima.

Uz to što će prisustvovati olimpijskim natjecanjima i navijati za sportaše, prema najavama NBC-a, Snoop Dog imat će zadatak istražiti i kulturu regije te kultne znamenitosti. Iznimno se veseli Olimpijskim igrama te je u šaljivom tonu obećao kako će ponijeti debelu jaknu, hlače za snijeg, naočale te klizaljke, ali i okititi se kako bi sjao kao led. Dodao je i kako se veseli slavlju sa sportašima i njihovim bližnjima te da su Olimpijske igre najveća pozornica na svijetu.

Foto: Instagram/
JESTE LI ZNALI? FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Ovu je vijest potvrdila Molly Solomon, izvršna producentica Olimpijskih igara na NBC-u ističući kako jedva čekaju vidjeti kako će se 'klinac iz Long Beacha', kojeg naziva 'ambasadorom sreće', nositi s talijanskim ledom i snijegom.

Track & Field: US Olympic Team Trials
Foto: Craig Strobeck/REUTERS
OBJAVIO ROMANO Popularni reper pridružio se Luki Modriću i uložio u Swansea
Popularni reper pridružio se Luki Modriću i uložio u Swansea

Reper Snoop Dogg već je otprije poznat po svom sportskom angažmanu. Osim što se iskazao na Olimpijskim igrama u Parizu, Snoop je bio i dio showa u poluvremenu Super Bowla te voditelj 'NFL Honors' showa. Uz to, suvlasnik je velškog nogometnog kluba Swansea, a navijač je i američke košarkašice Juju Watkins.

VJENČANJE IZ 2014. GODINE Vjenčanje milijunašice Fabiole 3 je dana 'okupiralo' Dubrovnik: Snoop Dogg šizio zbog burgera
Vjenčanje milijunašice Fabiole 3 je dana 'okupiralo' Dubrovnik: Snoop Dogg šizio zbog burgera

OSTALO

