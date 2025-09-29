'Ambasador sreće' Snoop Dogg vraća se na Olimpijske igre

Nakon popularnih nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, Snoop Dogg sudjelovat će na Zimskim olimpijskim igrama koje će se održavati u Milanu i Cortini od 6. do 22. veljače 2026. godine. Američki reper vraća se kao 'ambasador sreće' i dio NBC-jevog televizijskog tima.

Uz to što će prisustvovati olimpijskim natjecanjima i navijati za sportaše, prema najavama NBC-a, Snoop Dog imat će zadatak istražiti i kulturu regije te kultne znamenitosti. Iznimno se veseli Olimpijskim igrama te je u šaljivom tonu obećao kako će ponijeti debelu jaknu, hlače za snijeg, naočale te klizaljke, ali i okititi se kako bi sjao kao led. Dodao je i kako se veseli slavlju sa sportašima i njihovim bližnjima te da su Olimpijske igre najveća pozornica na svijetu.

Foto: Instagram/

Ovu je vijest potvrdila Molly Solomon, izvršna producentica Olimpijskih igara na NBC-u ističući kako jedva čekaju vidjeti kako će se 'klinac iz Long Beacha', kojeg naziva 'ambasadorom sreće', nositi s talijanskim ledom i snijegom.

Foto: Craig Strobeck/REUTERS

Reper Snoop Dogg već je otprije poznat po svom sportskom angažmanu. Osim što se iskazao na Olimpijskim igrama u Parizu, Snoop je bio i dio showa u poluvremenu Super Bowla te voditelj 'NFL Honors' showa. Uz to, suvlasnik je velškog nogometnog kluba Swansea, a navijač je i američke košarkašice Juju Watkins.