Filipinac Nicolas dirnuo je srca pjesmom Tajči: 'Ti si večeras pokrenuo svijet na pozornici'

Druga i posljednja polufinalna epizoda 12. sezone 'Supertalenta' donosi večer u kojoj nema mjesta greškama. Deset kandidata ponovno staje na veliku pozornicu kako bi dali svoj maksimum i pokušali osvojiti samo četiri mjesta u finalu, koje se ove godine održava u Areni Zagreb.

Večer su otvorili Duo Turkeev & Kids, simpatična obitelj iz Ukrajine koja je već na audiciji osvojila Maju Šuput i njezin zlatni gumb. U polufinalu su predstavili posebno osmišljenu, emotivnu točku, priču o svojoj obitelji. Prekrasno koreografirana izvedba dirnula je publiku i ponovno rasplakala Maju, dok je cijeli žiri ustao na noge.

- Ljudi, ovo je bilo predivno, nevjerojatno... Jako sam ponosna na vas. Ponosna sam i na sebe jer ste moj zlatni gumb. Iskreno mislim da ste moj najbolji izbor ikada - izjavila je Maja.

- Ovo je bila obiteljska bajka, ne znam što drugo da vam kažem... Ima poslovica da žena drži tri kuta u kući, što smo i vidjeli - komentirao je Davor Bilman.

- Ono što je meni večeras posebno ukralo pozornost su ipak dječica. Vidjela sam mamu kako je grčevito držala da slučajno ne padnu... Moj respekt - kazala je Martina Tomčić Moskaljov.

- Gledajući vas kako to radite sa svojom djecom je prekrasno. Ja mislim da je vaša obitelj zapravo prava bajka - zaključio je Fabijan Pavao Medvešek.

Filip Bogdan stigao je s interpretacijom starog hita Ive Robića 'Jabuke i trešnje', donoseći prepoznatljivu emociju.

- Jako lijepi nastup, Filipe. Stara duša u tako jednom vedrom, mladom tijelu. Toliko si ‘kao’ drugačiji, a toliko si meni normalan. I toliko si divan i vraćaš jednu životnu radost - komentirala je Martina.

- Ti definitivno moraš iskoristiti ova krila uspjeha koja si nam pokazao... Ne znam tko te ne bi slušao... Ti bi zaista bio ona cjelina koja nam nedostaje - kazao je Fabijan.

- Ja sam u tebi vidjela i malo dramaturgije. Bio je dobro iskoreografiran nastup pa si ti malo koketirao s kamerom i s nama i s publikom, što je dalo naslutiti da bi ti bio zapravo sjajan i u kazalištu... Nebo je granica - rekla je Maja.

Pravi plesni spektakl priredili su Tatan i Ingrid, vatreni salsa duo koji je brzinom, vještinom i nevjerojatnim pokretima 'zapalio' pozornicu.

- Jako mi je drago da ste nam osim salse pokazali i bachatu. Ja sam osobno uživao i u jednom i u drugom, malo više u bachati. Ali u salsi ste kao i prošli put bili savršeni - izjavio je Davor.

- Danas kao da ste bili još bolji... Od kostima, vaše nevjerojatne energije, ti vaši luđački pokreti... To sve frca od ovih glitera, od šljokica! Ovo je šou program - kazala je Maja.

- Ne znam kako bih vaš nastup drugačije opisala, osim kao kombinaciju tornada, uragana i svih vremenskih nepogoda koje postoje, ali koje u vašem slučaju volimo... Vi ste dokazali da ples ljude čini boljim ljudima - komentirala je Martina.

- Meni je ovo večeras izgledalo kao neka krađa. S obzirom na to da sam ovo gledao besplatno imam osjećaj kao da kradem - rekao je Fabijan.

Čak se i Bilman okušao u plesu s Ingrid!

Lara Crnjac u polufinalu također je briljirala. Svojom akrobatskom točkom s plesnim elementima pokazala je dosad najjače izdanje.

- Danas mi se kiša prvi put svidjela. Inače sam za sunce, palme, more... Danas je i kiša dobila nekakav novi smisao... Šou je bio točno onakav kakav je trebao biti... Lara, bila si fenomenalna - komentirala je Maja.

- Dinamično, progresivno i apsolutno na samom rubu sigurnosti, što čini ovu točku nevjerojatnom - izjavio je Fabijan.

- Ta tvoja osobnost, ta tvoja karizma i karakter. Na prošlom nastupu si nam dala naslutiti tu jednu plesnost koju si toliko bezobrazno dobro iskoristila... Ja bih rekla da si ti takav jedan svjetski potpuni paket - rekla je Martina.

U polufinalu se predstavio i Martinin zlatni gumb Nicolas Ypil, koji je pjesmom Tajči 'Dvije zvjezdice' još jednom pokazao koliko mu pjevanje znači. Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada se na ekranu pojavila njegova obitelj s porukama podrške.

- Ostavio si srce i dušu na ovoj pozornici... Apsolutno opravdava moj zlatni gumb. Opravdava vjeru u malog čovjeka jer mali ljudi pokreću svijet. Ti si večeras pokrenuo svijet na ovoj pozornici - rekla je Martina.

- Baš smo se nekako svi raznježili i na pjesmu i na riječi i na vokalni aranžman koji si izveo... Mislim da će i tebi ovo biti još jedan vjetar u leđa - izjavila je Maja.

- Nicolas, slobodno plači i uživaj - komentirao je Davor.

Nakon audicija koje su već pomaknule granice, Vardanyan Brothers u polufinalu su otišli korak dalje. Izgradili su novi rekvizit i izveli opasnu, napetu točku punu šoka i adrenalina.