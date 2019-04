Amber ponovno protiv Deppa: 'Bio je čudovište i tukao me...'

Nakon što je brak između glumačkog para završio burno te uz puno prljavog rublja, saga se nastavlja i na sudu. Amber Heard (32) je optužila glumca za nasilje, a Johnny Depp (55) nju kako samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Heard, koju smo gledali vidjeti u filmu 'Liga pravde' kao kraljicu Atlantisa Meru, razvela se od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze.

Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike', a nasilje je, po njezinim riječima, kulminiralo u svibnju, kad joj je Johnny navodno bacio mobitel u lice i razbio nekoliko stvari u njezinu stanu.

Sada je na sudu Heard detaljno opisivala njihov odnos iz tog vremena.

- Na alkoholu i drogi on je bio nasilnik i čudovište. Kombinirao je drogu i lijekove i u tim stanjima sam bila prestravljena. Poslije se ne bi ni sjećao što je sve radio. Voljela sam ga i zato sam mu vjerovala da će se promijeniti i prestati sa svime, ali to je bila laž - ispričala je.

Heard je govorila i o navodnoj ljubomori glumca.

- Na privatnom letu bio je potpuno pijan u rano jutro. Zamjerao mi je što sam dan ranije za potrebe filma snimala romantičnu scenu s Jamesom Francom. Derao se i gađao me stvarima, a zatim udario u leđa - dodala je Amber.

Depp nije prezao od nasilja pred drugima, a pogotovo ne kod kuće.

- Cijelu noć je pio i drogirao se. Ujutro kad sam se probudila, dočekao me i počeo maltretirati. Tog dana me izudarao više puta, pljuvao me, gađao bocama... bojala sam se za svoj život - kazala je glumica u dugotrajnom i mučnom svjedočenju.

Deppov odvjetnik ranije je odbacio optužbe, ustvrdivši da se Heard pokušava preko lažnih optužbi financijski okoristiti, no ona je sav dobiveni novac donirala te tako pokušala dokazati da joj glumčev novac nije motivacija. Glumica i manekenka nakon ružnog prekida s Deppom bila je u vezi s inovatorom i milijarderom Elonom Muskom (47), ali i taj odnos ubrzo je pukao.